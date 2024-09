Skagerak Energi

In Norvegia, il 98 percento dell'elettricità proviene da fonti energetiche rinnovabili, principalmente energia idroelettrica. E con rigide normative governative che promuovono un uso efficiente e sostenibile, il paese è sulla buona strada per raggiungere il 100% di rinnovabilità. La Norvegia ha uno dei più elevati tassi di consumo di elettricità al mondo per nucleo famigliare. E per decenni, il paese è stato leader nell'uso di energie alternative e tecnologie pulite per soddisfare la domanda in continua crescita del paese.

Skagerak è uno dei maggiori gruppi energetici norvegesi, che produce e distribuisce elettricità per oltre 200.000 clienti residenziali e aziendali. L’azienda opera come parte della rete elettrica norvegese e, per legge, deve fornire energia in modo efficiente ai propri clienti o rischia pesanti multe. Skagerak è tenuta a raccogliere dati da 200.000 punti di consumo ogni ora e a riferire questi risultati al governo per garantire che le risorse elettriche possano tenere il passo con la domanda. Dati errati o picchi non segnalati possono rendere instabile la rete elettrica, con conseguenze devastanti per le comunità che serve. "Siamo un'azienda fortemente incentrata sulla tecnologia", afferma Stein Ove Røv, Responsabile dei servizi di piattaforma di Skagerak. "La tecnologia che utilizziamo deve funzionare."

Ma con un'infrastruttura obsoleta che non era in grado di tenere il passo con le esigenze aziendali, Skagerak si affidava a processi manuali che richiedevano molto tempo per la creazione di report critici. Stein Ove Røv è stato coinvolto per aiutare l'azienda a modernizzare l'intera piattaforma per offrire prestazioni, disponibilità e flessibilità in grado di soddisfare le esigenze future.

"Molti dei sistemi erano piuttosto vecchi e in realtà non avevano alcuna potenza né nelle soluzioni con unità né nella CPU o nella RAM del server", afferma Stein Ove Røv. "Abbiamo dovuto esaminare l'intero progetto. Abbiamo iniziato con la rete e poi abbiamo affrontato le nostre soluzioni di storage perché abbiamo molti dati e avevamo bisogno di molta potenza I/O."