"Sicredi è la più grande cooperativa di servizi finanziari del Brasile. Di recente siamo stati premiati come i migliori nel settore per quanto riguarda la customer experience, e attribuiamo il nostro successo a IBM watsonx Assistant. Per raggiungere l'obiettivo di diventare i migliori al mondo, ci affidiamo alle funzionalità di watsonx.ai, che supporta il nostro servizio di assistenza clienti".



Alceu Meinen

Director of AI

Confederação Sicredi