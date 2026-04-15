Shorthills AI ha collaborato con IBM per costruire una piattaforma di ricerca ibrida pronta per la produzione utilizzando IBM watsonx.data e Langflow. Il team ha progettato un'architettura modulare che combina ricerca basata su parole chiave, vettori e grafi.

I documenti venivano assorbiti in un data lake sicuro, in modo intelligente bloccato e arricchiti con l'estrazione di entità (ad esempio, nomi di giudici, tipi di casi, citazioni). Gli embedding venivano memorizzati in watsonx.data per supportare la ricerca ibrida su larga scala. Un livello di routing indirizzava le query al metodo di ricerca ottimale: parole chiave per gli ID dei documenti, vettori per le domande semantiche e grafi per un ragionamento giuridico più approfondito, bilanciando costi, velocità e pertinenza.

Questo approccio ha trasformato i workflow della ricerca da ricerche manuali e frammentate a un recupero automatizzato e consapevole del contesto, con citazioni e riclassificazioni per maggiore accuratezza.