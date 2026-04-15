Basata su IBM watsonx.data, la piattaforma combina recupero ibrido e distribuzione sicura per ambienti legali regolamentati
La ricerca giuridica richiede più della semplice velocità: precisione, completezza e citazioni verificabili. Gli studi legali e i dipartimenti legali che lavorano su centinaia di migliaia di documenti non possono permettersi risposte parziali o allucinazioni. Ottenere "il 70% della risposta" introduce un rischio reale.
Le moderne tecniche di AI, come il recupero semantico e la retrieval-augmented generation (RAG), sono promettenti, ma la loro scalabilità in ambienti regolamentati presenta delle sfide. I dati legali sensibili, spesso contenenti PII o PHI, potrebbero dover rimanere on-premise a causa di vincoli normativi o di rischio.
Shorthills AI ha deciso di creare un assistente AI legale di livello produttivo in grado di fornire risposte tracciabili, multiangolari e supportate da citazioni, operando in modo sicuro su scala aziendale.
Shorthills AI ha collaborato con IBM per costruire una piattaforma di ricerca ibrida pronta per la produzione utilizzando IBM watsonx.data e Langflow. Il team ha progettato un'architettura modulare che combina ricerca basata su parole chiave, vettori e grafi.
I documenti venivano assorbiti in un data lake sicuro, in modo intelligente bloccato e arricchiti con l'estrazione di entità (ad esempio, nomi di giudici, tipi di casi, citazioni). Gli embedding venivano memorizzati in watsonx.data per supportare la ricerca ibrida su larga scala. Un livello di routing indirizzava le query al metodo di ricerca ottimale: parole chiave per gli ID dei documenti, vettori per le domande semantiche e grafi per un ragionamento giuridico più approfondito, bilanciando costi, velocità e pertinenza.
Questo approccio ha trasformato i workflow della ricerca da ricerche manuali e frammentate a un recupero automatizzato e consapevole del contesto, con citazioni e riclassificazioni per maggiore accuratezza.
Con IBM watsonx.data, Shorthills AI ha prodotto miglioramenti misurabili: un aumento di 4 volte della completezza, un aumento di 9 volte della diversità degli argomenti legali e un miglioramento di oltre il 60% in termini di richiamo e precisione. I tempi di ricerca sono diminuiti mentre la pertinenza è migliorata, consentendo ai team legali di scoprire molteplici motivi di confutazione e supportare la giurisprudenza in modo più affidabile.
I ricercatori ora ricevono risultati più ampi, basati su citazioni, invece che risposte parziali. La piattaforma è scalabile, sicura e adatta alle implementazioni on-premise richieste dai settori regolamentati.
Guardando al futuro, Shorthills AI prevede di estendere la soluzione con agenti AI che possono redigere risposte, riassumere i risultati e automatizzare i workflow, rafforzando così la sua collaborazione con IBM in qualità di partner tecnologico di lungo termine.
Fondata nel 2018, Shorthills AI è un'azienda di tecnologia specializzata in soluzioni di AI generativa e data engineering. Con una presenza globale in USA, India, Canada e Australia, serve clienti nei settori legale, sanitario e enterprise, costruendo sistemi di AI scalabile che generano un ROI misurabile attraverso automazione intelligente e ricerca avanzata.
© Copyright IBM Corporation March, 2026.
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.