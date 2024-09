L'SCC fornisce una dashboard in cui sono riportati i risultati della conformità in termini di sicurezza. I controlli visualizzati sono chiari e concisi per aiutare i team delle applicazioni a identificare i controlli non riusciti e ad apportare le modifiche necessarie alle risorse delle applicazioni per risolvere i problemi. Le scansioni ricorrenti producono automaticamente report aggiornati. Ciò consente ai team delle applicazioni di osservare l'impatto delle modifiche. In questo modo è stata eliminata la necessità di notifiche via e-mail e riunioni di aggiornamento a livello centrale. Nel luglio 2024, una revisione dei controlli SCC stabiliti per il team CIO Hybrid Cloud Platform ha mostrato un punteggio del 91% sulla dashboard SCC, evidenziando un miglioramento del 52% nella conformità delle applicazioni aziendali rispetto al punteggio del 60% registrato sulla dashboard SCC nel giugno 2023.1

L'elenco dei controlli viene rivisto regolarmente dal team CIO Hybrid Cloud Platform in base agli standard di conformità aziendali e di settore. I requisiti di conformità cambiano costantemente. La definizione di una policy as code con audit automatizzato consente al team CIO Hybrid Cloud Platform di adattarsi all'evoluzione degli standard di conformità in materia di sicurezza.

1 I dati sulle prestazioni di conformità della sicurezza per il team CIO Hybrid Cloud Platform sono stati ottenuti tramite la dashboard dell'IBM Security and Compliance Center nelle date del 19 giugno 2023 e 26 luglio 2024.