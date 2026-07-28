Dalla startup in un garage alla precisione basata sull'AI

Savage Precision scala la produzione aerospaziale con IBM watsonx Orchestrate
Savage Precision Fabrication, un produttore aerospaziale e della difesa a conduzione familiare fondato da W.T. e JoAnn Gardner nel 1974. L'azienda ha costruito la sua reputazione su qualità, velocità e affidabilità. Dai suoi inizi in un garage fino a diventare un fornitore affidabile per i programmi aerei militari, la posta in gioco rimane alta: la precisione e la tempistica sono critiche.
Ora guidata dal figlio, Scott Gardner, l'azienda continua a mantenere gli stessi standard rigorosi di precisione, qualità e puntualità nelle consegne, anche in contesti più complessi e mission-critical. Con l'aumento della domanda dei clienti, i processi manuali di preventivo, pianificazione e approvvigionamento divennero colli di bottiglia operativi che minacciavano la scalabilità.
Per modernizzare le operazioni e prepararsi alla crescita, Savage Precision Fabrication ha collaborato con IBM Platinum Business Partner DAI Source per implementare IBM watsonx Orchestrate. L'impegno è iniziato con obiettivi aziendali chiaramente definiti e una stretta collaborazione tra Savage Precision Fabrication, DAI Source e IBM.
"Il cento percento dei nostri progetti di AI di successo è guidato dalle descrizioni del business e dei casi d'uso. Con Scott, è successo proprio questo. Non appena siamo stati coinvolti e abbiamo potuto capire cosa stava pensando per quanto riguarda l'applicazione dell'AI, abbiamo immediatamente coinvolto il nostro team di sviluppo e abbiamo investito nella creazione di qualcosa che potessimo mostrare e convalidare", ha dichiarato Bill DeSpain, Presidente e CEO di Fonte DAI.
La soluzione ha trasformato i workflow di preventivazione, pianificazione e approvvigionamento, mantenendo al contempo la supervisione umana. L'AI analizza i lavori storici, la redditività e i dati di produzione per generare bozze di preventivi, mentre i processi di pianificazione che un tempo richiedevano ore possono ora essere completati in pochi minuti.
"Avevano i dati pronti. Avevano i reparti pronti. Potevamo andare a parlare con la gente. Non solo non siamo stati invadenti, ma siamo stati effettivamente accolti nell'ambiente, anche fino al punto di produzione, il che è piuttosto raro", ha descritto Mark Lucente, Technical Director, DAI Source.
Lucente ha osservato che watsonx Orchestrate ha fornito le basi necessarie per scalare in modo sicuro ed efficiente: "La piattaforma include anche tutto ciò di cui abbiamo bisogno: sicurezza, data storage, database, tutto ciò che ci serviva per realizzare un sistema di AI da zero".
Con automazione basata sull'AI integrata nei workflow di preventivazione, pianificazione e approvvigionamento, Savage Precision Fabrication ha aumentato significativamente la capacità operativa, mantenendo al contempo la qualità e la reattività del cliente. I tempi di consegna dei preventivi sono stati ridotti da ore a minuti, i workflow di pianificazione sono stati notevolmente accelerati e la produttività complessiva della forza lavoro è aumentata di circa 4-10 volte.
"In sostanza, questo ci permetterà di consentire alle stesse persone di svolgere da 4 a 10 volte il lavoro con meno sforzo. Ed è proprio quello che sto cercando", ha detto Scott Gardner.
L'azienda ha rafforzato le prestazioni nelle aree a cui i clienti sono più interessati (prezzo, qualità e puntualità delle consegne), posizionandosi per una crescita continua.
"Il nostro obiettivo principale è quello di essere puntuali. I clienti sono disposti a pagare di più se si rispettano le scadenze, ed è proprio ciò che finora DAI e IBM hanno garantito", racconta Scott Gardner.
Adottando l'AI per supportare la crescita, la velocità e l'eccellenza operativa, Scott Gardner sta costruendo sulle fondamenta stabilite dai suoi genitori nel 1974. Sebbene gli strumenti si siano evoluti da un'ufficio in garage all'automazione basata su AI, la missione dell'azienda rimane invariata: fornire parti di alta qualità nei tempi previsti, guadagnarsi la fiducia dei clienti e portare avanti i valori che W.T. e JoAnn Gardner hanno integrato in Savage Precision Fabrication fin dall'inizio.
Fondata nel 1975, Savage Precision Fabrication è un'azienda a conduzione familiare specializzata in lavorazioni CNC e fabbricazione di metalli per i settori aerospaziale e della difesa. L'azienda con sede in Texas è specializzata in parti ad alta precisione per programmi aeronautici ed è nota per il suo impegno verso qualità, affidabilità e innovazione.
DAI Source è un Business Partner IBM Platinum con sede a Irving, Texas. Vanta oltre 30 anni di esperienza nella consulenza per clienti statunitensi nei settori sanitario, delle scienze biologiche, retail, alta tecnologia, comunicazioni, produzione, non profit, automotive, assicurazioni, servizi finanziari e istruzione superiore. L'azienda è specializzata in analytics, gestione dei dati, middleware di integrazione, DevOps, AIOps, hybrid cloud e soluzioni di sicurezza.
© Copyright IBM Corporation, luglio 2026.
IBM, il logo IBM, watsonx e watsonx Orchestrate sono marchi di IBM Corp., registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi varieranno.