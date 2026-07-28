Dalla startup in un garage alla precisione basata sull'AI

Savage Precision Fabrication, un produttore aerospaziale e della difesa a conduzione familiare fondato da W.T. e JoAnn Gardner nel 1974. L'azienda ha costruito la sua reputazione su qualità, velocità e affidabilità. Dai suoi inizi in un garage fino a diventare un fornitore affidabile per i programmi aerei militari, la posta in gioco rimane alta: la precisione e la tempistica sono critiche.

Ora guidata dal figlio, Scott Gardner, l'azienda continua a mantenere gli stessi standard rigorosi di precisione, qualità e puntualità nelle consegne, anche in contesti più complessi e mission-critical. Con l'aumento della domanda dei clienti, i processi manuali di preventivo, pianificazione e approvvigionamento divennero colli di bottiglia operativi che minacciavano la scalabilità.