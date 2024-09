"Le aziende stanno intraprendendo un percorso di trasformazione basato sull'AI generativa. I partner di Salesforce come IBM Consulting svolgono un ruolo importante nell'aiutare le aziende a utilizzare le tecnologie di AI, dati e CRM di Salesforce per connettersi ai propri clienti a un nuovo livello", ha dichiarato Steve Corfield, EVP e General Manager, Global Alliances and Channels di Salesforce. "L'unione delle innovazioni di Salesforce e IBM contribuirà a trasformare il modo in cui le aziende offrono esperienze personalizzate e coinvolgenti".



Steve Corfield

EVP e General Manager, Global Alliances and Channels

Salesforce