IBM ha collaborato con ROX Hi-Tech Ltd per progettare e distribuire una combinazione di soluzioni IBM Power e di storage che hanno rafforzato la continuità aziendale attraverso un failover affidabile, riducendo al contempo i rischi di disaster recovery senza riprogettazione della piattaforma o dell'architettura degli ambienti esistenti.

ROX Hi-Tech ha guidato la trasformazione attraverso una serie di workshop tecnici strutturati e approfonditi che hanno spaziato su infrastrutture, applicazioni SAP e sicurezza, abilitando uno stabile allineamento degli stakeholder e la fiducia sugli obiettivi di ripristino. Un proof of concept su IBM Power Virtual Server, integrato da dimostrazioni dettagliate delle funzionalità, ha convalidato la resilienza, le prestazioni e la perfetta integrazione della piattaforma. Parallelamente, ROX Hi-Tech ha progettato una solida architettura di disaster recovery SAP HANA su PowerVS per ambienti eterogenei, con il coinvolgimento precoce e attivo degli esperti SAP in materia per garantire il completo allineamento con i principali processi ERP.

La soluzione ha modernizzato l'approccio del cliente al disaster recovery implementando infrastrutture resilienti su IBM Power Virtual Server e implementando la replica SAP HANA nativa per abilitare la sincronizzazione continua dei dati e il recupero rapido tra ambienti.

IBM Cloud Object Storage è stato integrato per fornire un repository sicuro e scalabile per i dati di backup e ripristino, rafforzando la protezione dei dati e supportando un ripristino affidabile durante gli scenari di disastro. Il framework di disaster recovery è stato perfettamente integrato con i sistemi SAP in hosting su PowerVS, abilitando una solida base di continuità aziendale allineata agli standard.

Questa attività ha inoltre permesso il passaggio da un'infrastruttura ad alta intensità di capitale a un modello cloud basato su OpEx, offrendo al contempo l'accesso a oltre 250 servizi cloud IBM per supportare la scalabilità e l'innovazione future. Attraverso questa partnership collaborativa, IBM e ROX Hi-Tech hanno fornito una soluzione di disaster recovery sicura e pronta per il futuro, che si distingueva dalle piattaforme cloud alternative.