ROX Hi-Tech e IBM offrono un disaster recovery sicuro e scalabile su IBM® Power Virtual Server
Un'organizzazione globale di produzione che gestisce workload SAP HANA mission-critical ha subito una lunga interruzione della produzione on-premise che ha interrotto le operazioni e sollevato serie preoccupazioni riguardo alla continuità aziendale. In un settore in cui i tempi di inattività hanno un impatto diretto sulla produttività, sui ricavi e sugli impegni dei clienti, la leadership ha riconosciuto la necessità di rafforzare le funzionalità di disaster recovery (DR).
Oltre a ristabilire la fiducia, l'organizzazione aveva bisogno di una soluzione DR che rispettasse gli standard del settore, minimizzasse i rischi ed evitasse costosi cambiamenti legati al cambiamento di piattaforma o di architettura. Gli approcci tradizionali erano ad alta intensità di capitale, lenti da implementare e mancavano della flessibilità necessaria per sostenere la crescita futura. La sfida era chiara: migliorare la resilienza e la velocità di ripristino per SAP HANA, controllando i costi e garantendo la scalabilità a lungo termine.
IBM ha collaborato con ROX Hi-Tech Ltd per progettare e distribuire una combinazione di soluzioni IBM Power e di storage che hanno rafforzato la continuità aziendale attraverso un failover affidabile, riducendo al contempo i rischi di disaster recovery senza riprogettazione della piattaforma o dell'architettura degli ambienti esistenti.
ROX Hi-Tech ha guidato la trasformazione attraverso una serie di workshop tecnici strutturati e approfonditi che hanno spaziato su infrastrutture, applicazioni SAP e sicurezza, abilitando uno stabile allineamento degli stakeholder e la fiducia sugli obiettivi di ripristino. Un proof of concept su IBM Power Virtual Server, integrato da dimostrazioni dettagliate delle funzionalità, ha convalidato la resilienza, le prestazioni e la perfetta integrazione della piattaforma. Parallelamente, ROX Hi-Tech ha progettato una solida architettura di disaster recovery SAP HANA su PowerVS per ambienti eterogenei, con il coinvolgimento precoce e attivo degli esperti SAP in materia per garantire il completo allineamento con i principali processi ERP.
La soluzione ha modernizzato l'approccio del cliente al disaster recovery implementando infrastrutture resilienti su IBM Power Virtual Server e implementando la replica SAP HANA nativa per abilitare la sincronizzazione continua dei dati e il recupero rapido tra ambienti.
IBM Cloud Object Storage è stato integrato per fornire un repository sicuro e scalabile per i dati di backup e ripristino, rafforzando la protezione dei dati e supportando un ripristino affidabile durante gli scenari di disastro. Il framework di disaster recovery è stato perfettamente integrato con i sistemi SAP in hosting su PowerVS, abilitando una solida base di continuità aziendale allineata agli standard.
Questa attività ha inoltre permesso il passaggio da un'infrastruttura ad alta intensità di capitale a un modello cloud basato su OpEx, offrendo al contempo l'accesso a oltre 250 servizi cloud IBM per supportare la scalabilità e l'innovazione future. Attraverso questa partnership collaborativa, IBM e ROX Hi-Tech hanno fornito una soluzione di disaster recovery sicura e pronta per il futuro, che si distingueva dalle piattaforme cloud alternative.
Dopo la trasformazione, l'organizzazione ha rafforzato in modo significativo la sua postura di continuità aziendale e di disaster recovery per i workload mission-critical. L'ambiente modernizzato ha ridotto i rischi legati ai tempi di inattività fino all'80% e ha migliorato le prestazioni del 30%, permettendo operazioni più affidabili e un ripristino più rapido durante le interruzioni.
Oltre alla resilienza e alle prestazioni, la soluzione ha stabilito una base IT scalabile, sicura e pronta per il futuro a supporto della crescita a lungo termine. Adottando un modello cloud basato su OpEx su IBM Power Virtual Server, l'organizzazione ha migliorato la flessibilità dei costi ottenendo l'accesso a un ampio ecosistema di servizi cloud IBM. Con il ripristino automatizzato, la governance migliorata e l'affidabilità di livello aziendale, il cliente è meglio posizionato per adattarsi all'evoluzione delle esigenze aziendali e scalare con fiducia, supportato dalla partnership in corso tra IBM e ROX Hi-Tech.
ROX Hi-Tech Ltd. è un fornitore di soluzioni IT strategiche specializzato in soluzioni infrastrutturali, SAP, cloud, di rete e di sicurezza. Fondata in India, l'azienda collabora con imprese globali di diversi settori per progettare, distribuire e gestire ambienti IT resilienti predisposti per il futuro, utilizzando tecnologie leader di settore di IBM e SAP.
IBM Power Virtual Server fornisce un'infrastructure-as-a-service sicura e scalabile per l'esecuzione di workload mission-critical nel cloud. Consente l'adozione dell'hybrid cloud, la rapida migrazione dei workload e un disaster recovery resiliente, mantenendo la coerenza con gli ambienti IBM Power on-premise.
