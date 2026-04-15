I dati che vincono: la piattaforma AI unificata di RFEA

RFEA centralizza i dati degli atleti con IBM watsonx.data per offrire un coaching basato su evidenze su larga scala.
La Federazione di atletica leggera della Spagna (RFEA), l'organo di governo spagnolo per l'atletica, ha costantemente spinto i confini dell'innovazione per dare ai propri atleti un vantaggio competitivo.
IA-THLETICS, RFEA ha aperto la strada all'uso della data science nello sport, catturando telemetria indossabile, analizzando la biomeccanica con video ad alta velocità e integrando metriche per mettere a punto l'allenamento. Queste iniziative hanno dimostrato una visione audace: utilizzare i dati non solo per la tenuta dei registri, ma come asset strategico per ottimizzare le prestazioni e prevenire gli infortuni. Eppure questi sforzi hanno affrontato una sfida comune: i dati vivevano in silos. I record degli atleti, i flussi di sensori e le analisi video erano sparsi su sistemi scollegati, rendendo difficile combinare insight e agire rapidamente. Per sbloccare appieno il potenziale della propria innovazione, RFEA necessitava di un dati governati unificati, uno che potesse riunire diverse fonti, fornire insight in tempo reale e preparare la federazione a strategie di prestazioni basate su AI in ogni disciplina.
Per affrontare la sfida, RFEA ha collaborato con IBM e Habber Tec per creare IA-THLETICS, una piattaforma progettata per unificare ogni dato degli atleti in un unico ambiente governato e pronto per l'AI. Non si è trattato solo di un aggiornamento tecnico: è stato un cambiamento fondamentale nel modo in cui vengono forniti gli insight sulle prestazioni.
La soluzione è costruita su IBM watsonx.data, fornendo una moderna architettura lakehouse che collega i documenti storici con flussi di sensori in tempo reale, video ad alta velocità e dati fisiologici. Standardizzando questi input diversi in tabelle interrogabili, RFEA ha creato le basi di cui l'AI ha bisogno: dati puliti, affidabili e ricchi di contesto. Ciò significa che i modelli di machine learning possono ora rilevare modelli biomeccanici, prevedere il rischio di infortuni e consigliare piani di formazione personalizzati con molta più precisione.
Invece di gestire fogli di calcolo e sistemi isolati, gli allenatori accedono a un unico dashboard che riunisce tutto: cadenza, schemi di recupero e stato di salute, tutti aggiornati in tempo reale. Gli analisti possono esplorare le tendenze in diverse stagioni e discipline senza dover attendere ore per i report manuali. Per la prima volta, milioni di dati provenienti da scarpe, dispositivi indossabili e test medici alimentano modelli AI che trasformano la telemetria grezza in raccomandazioni attuabili. È così che i dati diventano intelligenza e che RFEA trasforma l'innovazione in vantaggio competitivo.
La piattaforma è progettata per supportare allenatori e atleti nel loro lavoro quotidiano, aiutandoli a prendere decisioni più informate durante la preparazione agli allenamenti e alle competizioni. Trasformando dati complessi in insight utilizzabili, IA-THLETICS rafforza la pianificazione delle prestazioni senza sostituire l'esperienza degli allenatori o il feedback degli atleti.
La piattaforma IA‑THLETICS di RFEA è più di una semplice vittoria tecnologica: è un blueprint per il futuro dello sport.
Questo risultato posiziona RFEA come pioniere nell'applicazione di dati e pratiche di AI di livello aziendale all'atletica, un salto che trasforma il modo in cui le federazioni pensano a prestazioni, salute e innovazione. La piattaforma sta già andando oltre i progetti pilota, con l'intenzione di abilitare 1.000 allenatori entro il 2028, e pone le basi per casi d'uso avanzati dell'AI, come la modellazione predittiva, i dashboard multilingue e l'allenamento personalizzato su scala olimpica.
L'IA-THLETICS viene già applicato in più discipline, tra cui marcia, lancio del disco, ostacoli, gare di velocità e staffette, e continuerà ad espandersi man mano che verranno incorporati nuovi casi d'uso.
Per il settore, questo segna un punto di svolta: i dati non sono più un sottoprodotto della formazione, ma il motore dell'eccellenza competitiva.
Fondata nel 1920, la Federazione di atletica leggera della Spagna (RFEA) governa l'atletica in Spagna, gestendo competizioni, sviluppo degli atleti, allenamento e squadre nazionali in diverse discipline, promuovendo al contempo l'innovazione digitale per migliorare le prestazioni e il benessere.
Habber Tec è una società di consulenza tecnologica specializzata in architettura e integrazione dei dati. In qualità di partner di consegna di RFEA, Habber Tec ha svolto un ruolo critico nella progettazione e implementazione della piattaforma IA-THLETICS, garantendo che i registri storici e i nuovi dati dei sensori potessero essere analizzati fianco a fianco. La loro esperienza in tecnologie aperte e architetture scalabili ha aiutato RFEA ad adottare IBM watsonx.data senza costruire integrazioni personalizzate, accelerando il tempo di valorizzazione e consentendo una base pulita e governata per l'AI.
© Copyright IBM Corporation. Aprile 2026.
IBM, il logo IBM e watsonx.data sono marchi di IBM Corp., registrati in diverse giurisdizioni del mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.