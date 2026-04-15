I dati che vincono: la piattaforma AI unificata di RFEA

Per affrontare la sfida, RFEA ha collaborato con IBM e Habber Tec per creare IA-THLETICS, una piattaforma progettata per unificare ogni dato degli atleti in un unico ambiente governato e pronto per l'AI. Non si è trattato solo di un aggiornamento tecnico: è stato un cambiamento fondamentale nel modo in cui vengono forniti gli insight sulle prestazioni.

La soluzione è costruita su IBM watsonx.data, fornendo una moderna architettura lakehouse che collega i documenti storici con flussi di sensori in tempo reale, video ad alta velocità e dati fisiologici. Standardizzando questi input diversi in tabelle interrogabili, RFEA ha creato le basi di cui l'AI ha bisogno: dati puliti, affidabili e ricchi di contesto. Ciò significa che i modelli di machine learning possono ora rilevare modelli biomeccanici, prevedere il rischio di infortuni e consigliare piani di formazione personalizzati con molta più precisione.

Invece di gestire fogli di calcolo e sistemi isolati, gli allenatori accedono a un unico dashboard che riunisce tutto: cadenza, schemi di recupero e stato di salute, tutti aggiornati in tempo reale. Gli analisti possono esplorare le tendenze in diverse stagioni e discipline senza dover attendere ore per i report manuali. Per la prima volta, milioni di dati provenienti da scarpe, dispositivi indossabili e test medici alimentano modelli AI che trasformano la telemetria grezza in raccomandazioni attuabili. È così che i dati diventano intelligenza e che RFEA trasforma l'innovazione in vantaggio competitivo.

La piattaforma è progettata per supportare allenatori e atleti nel loro lavoro quotidiano, aiutandoli a prendere decisioni più informate durante la preparazione agli allenamenti e alle competizioni. Trasformando dati complessi in insight utilizzabili, IA-THLETICS rafforza la pianificazione delle prestazioni senza sostituire l'esperienza degli allenatori o il feedback degli atleti.