Tra gli utenti di Recorem figurano organizzatori di eventi quali conferenze di settore, porte aperte e fiere del lavoro. Altri utenti includono persone in cerca di lavoro, recruiter e responsabili delle assunzioni, nonché i loro team e organizzazioni in tutto il mondo. Recorem gestisce le informazioni relative a persone in cerca di lavoro, opportunità di lavoro ed eventi per supportare tutti questi utenti. È fondamentale che la piattaforma protegga tutti i dati degli utenti e che disponga dei controlli giusti, in modo che le persone giuste abbiano accesso ai dati giusti.

La natura del business e la crescita dell'attività di Recorem rendono imperativo l'onboarding di nuovi utenti in modo rapido ed economico. La piattaforma Recorem è un servizio multi-tenant, in cui ogni tenant del servizio corrisponde a un evento o a un cliente. Ad esempio, una conferenza e un team di collocamento universitario sono entrambi rappresentativi dei tenant. Pertanto, Recorem deve garantire che i dati appartenenti a un tenant non raggiungano nessun altro tenant.