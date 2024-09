Rail Projects Victoria

Per gestire i complessi requisiti del Metro Tunnel Project, RPV ha scelto la tecnologia Engineering Requirements Management DOORS Next, una soluzione basata su SaaS (software as a service) fornita tramite la piattaforma IBM Cloud.

"Il marchio IBM è molto noto", afferma Chadwick. "Non avevo dubbi sul fatto di poter contare sul loro supporto e sulla loro esperienza, e così è stato. Fin dall'inizio, desideravamo incorporare questo strumento per consentire a RPV e ai nostri appaltatori di svolgere il loro lavoro di gestione dei requisiti. Quindi abbiamo specificato nei nostri contratti che DOORS Next era lo strumento di gestione richiesto".

Per RPV e i suoi appaltatori, la tecnologia Cloud Engineering Requirements Management DOORS Next offre il meglio di entrambi i mondi. RPV ottiene un ambiente unico, collaborativo e sicuro che gli consente di gestire i requisiti del progetto in tempo reale durante l'intero ciclo di vita del progetto.

Allo stesso tempo, tutte le singole parti coinvolte nel progetto, dagli appaltatori fino ai team tecnici e agli stakeholder, possono collegarsi ai dati dell'intero progetto, pur lavorando all'interno delle proprie aree dello strumento e preservando la privacy dei dati e la proprietà intellettuale. RPV utilizza inoltre la funzionalità di pubblicazione del generatore di report del software per generare documenti e report finali contenenti i dati sui requisiti.

Chadwick aggiunge: “All’interno di DOORS Next, abbiamo un livello di sistema in cui condividiamo le informazioni tra i pacchetti. Ma a ogni pacchetto sono riservate anche le proprie aree private dove può gestire il proprio progetto DOORS Next e disporre di procedure amministrative complete all’interno di tale progetto”.

Per la gestione delle modifiche, RPV si affida al software IBM Engineering Workflow Management Contributor SaaS (in precedenza, IBM Track and Plan on Cloud). Quando sono necessarie modifiche ai requisiti, RPV può inviare una richiesta di modifica che può quindi passare attraverso il proprio workflow. Per le specifiche dei requisiti, RPV utilizza il software IBM Engineering Lifecycle Optimization – Publishing (in precedenza, IBM® Rational Publishing Engine).

La sicurezza è una priorità assoluta per RPV. Il progetto deve essere conforme agli standard di sicurezza locali e internazionali specifici che vengono applicati dagli appaltatori, tenendo presente che ogni appaltatore può trovarsi in fasi diverse del proprio ciclo di vita dello sviluppo. Così, invece di dover raccogliere gli aggiornamenti da più appaltatori e sistemi diversi, RPV e i suoi appaltatori sfruttano l'ambiente della soluzione per poter gestire le dipendenze e le relazioni e formare report sui rischi e registri di interfaccia.

Le funzioni offrono una singola fonte affidabile in tempo reale per le attività di gestione del rischio e dell'interfaccia che l'RVP può controllare in modo sicuro e condividere selettivamente con i pacchetti di lavoro, a seconda delle aree funzionali e delle responsabilità nell'ambito del progetto.

“È necessario effettuare numerose analisi dei rischi e DOORS Next fornisce il tipo di ambiente collaborativo di cui abbiamo bisogno, dato che la mitigazione dei rischi può richiedere controlli da parte di più soggetti”, afferma Chadwick. "Quindi stiamo utilizzando il sistema per registrare gli eventi pericolosi, consolidare l'analisi dei rischi e collegare i controlli agli appaltatori affinché se ne occupino".