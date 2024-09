Utilizzando IBM Dependency Based Build e IBM DevOps Deploy, Rabobank è stata in grado di accelerare la distribuzione degli aggiornamenti delle applicazioni, garantendo al contempo la promozione di un codice di buona qualità durante il ciclo di vita dello sviluppo. Le loro implementazioni sono passate da settimane a ore, con una migliore visibilità sia per gli sviluppatori, sia per il personale delle operazioni IT. Ciò ha contribuito a liberare il personale per offrire più valore all'azienda.