In qualità di assicuratore internazionale, QBE gestisce operazioni IT in Australia, Europa, Asia e Nord America per supportare le linee di business in 31 paesi. Per il gruppo IT dell'azienda, la velocità, l'agilità e la capacità di rimanere all'avanguardia nello sviluppo e nella fornitura di applicazioni sono fondamentali per soddisfare le esigenze di un'azienda globale altamente competitiva.

Lavorando internamente per creare le applicazioni di core business dell'azienda, il personale IT di QBE doveva presentare richieste per la creazione di ambienti di sviluppo per ogni progetto. Per la realizzazione degli ambienti, che comprendevano server, strumenti del sistema operativo (OS), software, account di servizio, database, voci DNS, bilanciatori di carico, firewall e altro, erano necessari più team di infrastruttura, e i tempi di consegna degli ambienti spesso superavano i due mesi.

Inoltre, la mancanza di risorse prontamente disponibili rendeva difficile eseguire contemporaneamente importanti progetti di sviluppo, con conseguenti colli di bottiglia nella consegna. Il gruppo IT QBE ha creato un sistema automatizzato per accelerare i processi di creazione e distribuzione, ma la piattaforma aveva sede in Nord America e non poteva essere estesa a diverse aree geografiche.