Fornisce avvisi affidabili sulle transazioni in tempo reale con una spina dorsale scalabile basata sugli eventi.
PVComBank è una delle principali banche commerciali del Vietnam, che serve milioni di persone attraverso canali digitali e mobile. Con l'aumento dei volumi delle transazioni digitali, la sua architettura di notifica quasi in tempo reale non poteva scalare in modo affidabile, soprattutto nei periodi di picco delle transazioni. I ritardi negli avvisi delle transazioni, negli aggiornamenti del saldo e nelle notifiche di servizio hanno creato rischi per l'esperienza del cliente e la fiducia, rendendo l'integrazione in tempo reale critico durante i picchi di attività bancaria. La scalabilità limitata rendeva difficile gestire i picchi di domanda e i sistemi legacy limitavano la personalizzazione degli avvisi e la gestione delle preferenze dei clienti. In un ambiente bancario regolamentato, PVcomBank aveva bisogno di una funzionalità di integrazione di livello aziendale e basata sugli eventi per elaborare milioni di eventi bancari al giorno, standardizzare l'integrazione tra i sistemi e consentire comunicazioni quasi in tempo reale con resilienza e conformità.
Per affrontare queste sfide, PVcomBank ha adottato IBM Event Automation per creare uno strato di integrazione centralizzato e orientato agli eventi per le notifiche bancarie in tempo reale. IBM Event Streams è stato utilizzato per elaborare elevati volumi di eventi di transazione dai sistemi bancari principali, mentre IBM MQ ha supportato la consegna garantita dove richiesto.
Invece di gestire Kafka open source in modo indipendente, PVcomBank ha scelto IBM Event Automation per la sua scalabilità di livello aziendale, governance, sicurezza e affidabilità operativa, riducendo il sovraccarico della piattaforma in un ambiente bancario regolamentato.
L'architettura centralizzava l'orchestrazione delle notifiche, consentendo la priorità degli avvisi critici e una consegna affidabile durante i periodi di punta. IBM Event Automation ora collega le piattaforme bancarie principali e i canali digitali, supportando i workload attuali e i futuri casi d'uso bancari in tempo reale basati su AI e frodi.
Con IBM Event Automation, PVcomBank ora elabora circa 5 milioni di notifiche di transazioni e servizi al giorno con consegna quasi in tempo reale. I ritardi nelle notifiche e i tassi di errore sono stati notevolmente ridotti, anche durante i periodi di picco delle transazioni, migliorando la fiducia e la soddisfazione dei clienti.
La banca ha inoltre semplificato le operazioni riducendo il tempo necessario per scalare la propria infrastruttura di notifica da settimane a ore. Una dorsale di integrazione standardizzata e basata sugli eventi garantisce ora prestazioni uniformi tra i sistemi bancari, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per introdurre nuovi servizi in tempo reale.
Adottando IBM Event Automation, PVcomBank ha rafforzato la resilienza della sua infrastruttura bancaria digitale e ha creato una base per l'espansione dei casi d'uso guidati dagli eventi, inclusi il monitoraggio in tempo reale del rischio, i segnali di rilevamento delle frodi e l'analytics dei clienti basata sull'AI.
PVcomBank è una banca commerciale vietnamita, che offre un'ampia gamma di servizi finanziari. Possiede asset complessivi di quasi 100.000 miliardi di VND e un capitale sociale di 9.000 miliardi di VND. Con una rete di 113 uffici di transazione nelle principali province del Vietnam, si rivolge alle imprese dei settori del petrolio e del gas, dell'energia e delle infrastrutture, fornendo servizi a clienti personali e aziendali.
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.