PVComBank è una delle principali banche commerciali del Vietnam, che serve milioni di persone attraverso canali digitali e mobile. Con l'aumento dei volumi delle transazioni digitali, la sua architettura di notifica quasi in tempo reale non poteva scalare in modo affidabile, soprattutto nei periodi di picco delle transazioni. I ritardi negli avvisi delle transazioni, negli aggiornamenti del saldo e nelle notifiche di servizio hanno creato rischi per l'esperienza del cliente e la fiducia, rendendo l'integrazione in tempo reale critico durante i picchi di attività bancaria. La scalabilità limitata rendeva difficile gestire i picchi di domanda e i sistemi legacy limitavano la personalizzazione degli avvisi e la gestione delle preferenze dei clienti. In un ambiente bancario regolamentato, PVcomBank aveva bisogno di una funzionalità di integrazione di livello aziendale e basata sugli eventi per elaborare milioni di eventi bancari al giorno, standardizzare l'integrazione tra i sistemi e consentire comunicazioni quasi in tempo reale con resilienza e conformità.