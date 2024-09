Il percorso di modernizzazione ha messo PVcomBank in una posizione strategica per crescere ed espandere la propria quota di mercato oltre il Vietnam. CP4I ha inoltre consentito alla banca di gettare le basi per una piattaforma API di open banking per costruire competenze chiave per oggi e per il futuro.

"La collaborazione con IBM è un fattore chiave per il successo. Insieme alla nostra esperienza in ESB, API Management, ECM, Workflow, Safer Payment, ci impegniamo a portare l'innovazione IBM più recente ai nostri clienti nel settore bancario e altro ancora in Vietnam," ha dichiarato Nguyen Quang Minh, CEO di Seatech.