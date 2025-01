Proximity ha collaborato con IBM e IBM Gold Business Partner Covenco per implementare IBM® Power® Virtual Server (PowerVS) come soluzione di DR flessibile, affidabile e basata su cloud per Stream.

IBM PowerVS consente a Proximity di replicare in tempo reale i dati dalle applicazioni in esecuzione sul sistema operativo IBM i e di scalare le risorse quasi istantaneamente durante le interruzioni non pianificate, aiutando così il servizio Stream a rimanere attivo e funzionante per ogni driver e ogni consegna. Covenco ha collaborato con IBM per ottimizzare il dimensionamento e la configurazione delle istanze IBM PowerVS per soddisfare le esigenze operative specifiche di Proximity, mantenendo al contempo gestibili i costi.

Proximity ha lavorato a stretto contatto con gli specialisti Covenco e IBM durante le finestre di manutenzione notturna nei fine settimana per garantire un'implementazione fluida e una transizione senza interruzioni.

Pete Samways, Development Manager e Co-Founder di Proximity, osserva: "La capacità di reperire rapidamente le risorse per noi è stata una svolta. Con la nostra vecchia soluzione, dovevamo spegnere il server e riaccenderlo, il che aggiungeva al processo di failover un tempo di circa 20 minuti. Con IBM PowerVS, definiamo semplicemente le risorse di ripristino di cui abbiamo bisogno online e il sistema si adatta all'istante."