Prometeo è nato come partecipazione al concorso Call for Code . Call for Code è un programma globale che consente a sviluppatori e altri risolutori di problemi di collaborare su progetti tecnologici open source che affrontano questioni sociali e umanitarie. L'iniziativa Call for Code è la più grande iniziativa "tech for good" nel suo genere. L'organizzazione sponsorizza un concorso annuale in cui i vincitori ricevono premi in denaro e un supporto completo per lo sviluppo e la commercializzazione delle loro soluzioni.

"Ho ricevuto informazioni su Call for Code durante un incontro con IBM", afferma Valero. "Nella banca dove lavoro facciamo molte attività di volontariato. Oltre a supportare un progetto tech for good, ho pensato che sarebbe stata una buona opportunità per testare la nuova tecnologia IBM Cloud."

Valero ha creato un team con cinque amici e colleghi dell'ambiente IT e ha svolto una sessione di brainstorming sui disastri naturali nel sud dell'Europa, per poi concentrarsi specificamente sugli incendi boschivi in Spagna. L'idea originale era una soluzione per proteggere le case delle persone dal rischio di incendi boschivi.

"La storia del successo di Prometeo è iniziata con un fallimento", spiega Valero.

Il team ha partecipato alla sfida Call for Code del 2018, ma presto si è reso conto che la propria idea necessitava di essere perfezionata. Non avevano consultato gli esperti, i vigili del fuoco stessi. "Dopo quell'esperienza, ci siamo riproposti di andare alla caserma dei vigili del fuoco per fare dei test con i pompieri", afferma Valero. Dato che non conosceva personalmente nessun vigile del fuoco, Valero ha cercato le e-mail dei vigili del fuoco e ha scritto loro. Si è messa in contatto con il vigile del fuoco veterano Joan Herrera, specialista nella gestione degli incendi, che oggi fa parte del team Prometeo.

Valero continua: “Io e la mia squadra siamo andati alla caserma dei vigili del fuco e lui ci ha detto: 'voi sapete molto sulla tecnologia. Ma non sapete niente di incendi.' Era vero. Aveva ragione, ed è per questo che non abbiamo vinto".