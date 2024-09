"Pounce Analytics, una società sussidiaria di PounceLaw, uno studio legale leader nel supporto alle persone con disabilità, è ansiosa di collaborare con IBM e di esplorare le funzionalità dell'AI generativa di watsonx.ai per creare e offrire rapidamente una reattività di livello mondiale, in modo da dare il giusto risalto alle persone con disabilità.

Stiamo valutando la possibilità di utilizzare i foundation model IBM per la generazione, la classificazione, la sintesi e l'estrazione, al fine di fornire riepiloghi istantanei accurati dei casi con valutazioni in tempo reale dei pregiudizi. Più veloce, più intelligente, più flessibile: stiamo mostrando l'AI una volta per tutte."



Michael Gilbert

CEO and Founder

Pounce Analytics, una società sussidiaria di PounceLaw