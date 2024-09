Come molte aziende moderne, Persistent archivia i dati sulle persone su più sistemi, ma quando le opportunità di vendita si presentano rapidamente, l'azienda ha bisogno di una visione globale per determinare quali persone possono essere impiegate in quali progetti. Persistent ha collaborato con StepZen1 (link esterno a ibm.com), una società IBM, per progettare, sviluppare e lanciare un data layer GraphQL sui suoi backend Microsoft SQL Server (MSSQL), Salesforce e Oracle e quindi creare una nuova "app per la visibilità delle opportunità", che i dipendenti e i loro manager utilizzano per ottenere una migliore visibilità nei punti critici e chiudere più rapidamente le opportunità.

1StepZen ora fa parte di IBM API Connect. L'acquisizione di questa soluzione da parte di Komax ha avuto luogo prima che StepZen fosse acquistato da IBM nel febbraio del 2023, pertanto in questo caso di studio StepZen viene presentata come soluzione standalone.