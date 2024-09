Parker Hannifin Corporation

Quando si producono centinaia di migliaia di prodotti in decine di divisioni, vendendoli attraverso una rete di migliaia di distributori, come è possibile eliminare la complessità per fornire ai clienti un'esperienza fluida per l'acquisto e l'evasione degli ordini?

Questa è stata proprio la sfida che il colosso manifatturiero Parker ha dovuto affrontare. Come spiega Bob McAdoo, vicepresidente di Worldwide Business Systems: “Siamo un'organizzazione molto decentralizzata, composta da 101 unità di profitti e perdite che operano di fatto come entità aziendali indipendenti . La maggior parte dei nostri clienti acquista prodotti da più divisioni, ma poiché le diverse unità tendevano a operare sul mercato autonomamente e tutte avevano sistemi diversi per la gestione e l'evasione degli ordini, ciò portava a un'esperienza del cliente frammentata e, a volte, frustrante. Inoltre, non avevamo una visione d'insieme dei clienti, dell’inventario e degli ordini in tutte le nostre divisioni globali, il che comportava inefficienze nella gestione delle scorte, nell’evasione degli ordini e nelle attività di marketing.”

Poi prosegue dicendo: “Volevamo agire come ‘One Parker’ e presentare un unico volto ai nostri clienti, rendendo più facile per loro trovare e acquistare i prodotti desiderati, indipendentemente dalle divisioni da cui acquistavano. Abbiamo cercato di rendere possibile tutto ciò, consentendo alle singole unità di continuare a mantenere l'elevato livello di controllo locale e di imprenditorialità che è stato fondamentale per il successo di Parker.”