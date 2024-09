Il PNNL ha avviato una trasformazione della propria strategia di enterprise asset management. Ha progettato e realizzato una nuova soluzione, ossia una piattaforma unificata per la gestione di circa 40.000 asset, nonché dei relativi processi e politiche. Questo sistema è basato sul software IBM Maximo Asset Management.

Il PNNL ha migliorato l'interfaccia utente del software per fornire un'intuitiva interfaccia front-end in grado di offrire agli utenti un modo semplice per cercare, visualizzare e gestire le informazioni.

L'helpdesk di supporto del laboratorio sta trovando particolarmente utile la nuova soluzione di gestione degli asset del PNNL. In passato, quando un utente chiamava per una richiesta, gli agenti dell'helpdesk dovevano accedere in media a 10 sistemi diversi per raccogliere informazioni generali e lavorare sul problema fino alla risoluzione.

Per rendere il processo più semplice, il laboratorio ha creato una nuova interfaccia di helpdesk che estrae i dati da più sistemi aziendali e presenta all'utente tutte le informazioni in un unico posto. Invece di dover fare clic su molte applicazioni diverse, i gruppi di helpdesk possono raccogliere tutte le informazioni di cui hanno bisogno e agire direttamente all'interno dell'interfaccia.

Inoltre, il PNNL ha stabilito una serie di flussi di lavoro per la gestione del lavoro e degli asset, automatizzando e standardizzando il ciclo di vita della gestione degli ordini di lavoro end-to-end. Oggi, quando un responsabile o un supervisore del gruppo di lavoro desidera creare o aggiornare un ordine, è sufficiente fare clic su un pulsante, selezionare l'opzione appropriata da un elenco a discesa e il sistema intraprende le azioni necessarie, in base a regole aziendali prestabilite.

Il nuovo approccio aiuta il PNNL anche a pianificare gli ordini di lavoro per la gestione delle risorse in modo più efficace. Il laboratorio ha sette gruppi che supervisionano il lavoro di manutenzione e che si incontrano ogni mattina per pianificare il lavoro quotidiano. In precedenza, la pianificazione prevedeva la compilazione degli ordini di lavoro in un foglio di calcolo e la definizione delle priorità, prima di assegnarli manualmente ai membri del gruppi interessati. Il PNNL ha automatizzato questo processo e oggi il sistema registra tutti gli ordini di lavoro aperti e li ordina per grado di urgenza; il gruppo deve solo controllare i dettagli, quindi può approvare e allocare tutti gli ordini nel sistema.