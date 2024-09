Dopo 115 anni nel settore della produzione di contenitori di vetro, O-I stava subendo una trasformazione mirata a migliorare le strutture dei costi e semplificare le operazioni. Per il reparto IT dell'organizzazione, questo significava esaminare in modo critico l'infrastruttura di database esistente. Per anni, le operazioni di business di O-I sono state eseguite su un Oracle Database, ma Rod Masney, Chief Information Officer e Ray Case, Director of SAP Infrastructure and Enterprise Platforms, ritenevano che fosse giunto il momento di prendere in considerazione una nuova soluzione di database.

"Avevamo bisogno di ottenere risparmi sui costi... per poter spendere soldi in altro che avesse più senso," spiega Case. "Pagare la manutenzione del software perché l'hai sempre fatto non è sempre la risposta giusta."

C'erano molte cose da considerare mentre il team cercava un nuovo database. Masney spiega: "Non si tratta solo di costi. Sicuramente questo aspetto è tra le priorità più importanti, ma lo sono anche affidabilità, rapporti con i fornitori e la garanzia che i nostri sistemi siano disponibili. Abbiamo esaminato il quadro completo della situazione".

Con petabyte di dati distribuiti in cinque continenti e che supportavano 78 stabilimenti di produzione, si trattava di una proposta particolarmente impegnativa. La nuova piattaforma supporterebbe non solo l'infrastruttura SAP dell'azienda, ma anche i dati che alimentano sistemi di produzione, ordini, consegne, fatturazione, approvvigionamento, inventario e altro ancora.