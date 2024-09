"NuoData apporta intelligenza e automazione al processo di modernizzazione dei sistemi di data warehouse, ETL e analytics migliorando velocità e accuratezza riducendo rischi e costi. Consideriamo watsonx.data di IBM come una piattaforma di dati aperti multi-engine talmente interessante che abbiamo lavorato febbrilmente per includerla come target di primaria importanza per i nostri strumenti. Ciò fornisce ai clienti che desiderano adottare watsonx.data un modo rapido, conveniente ed economico per modernizzare il loro stack di dati esistente in una piattaforma pronta per l'AI."



Ashish Baghel

CEO e fondatore

NuoData