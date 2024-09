Dalla consulenza strategica alle tecnologie all'avanguardia, da oltre 50 anni, NTT DATA Business Solutions (link esterno a ibm.com) offre esperienze che trasformano le organizzazioni per arrivare al successo, rivoluzionano definitivamente i settori e plasmano una società migliore per tutti.



NTT DATA Business Solutions consente ai propri clienti, così come alla società, di approcciarsi con fiducia al futuro digitale. L'azienda si impegna a costruire il proprio successo a lungo termine, combinando la propria portata globale con le competenze e le capacità locali per servire i propri clienti in oltre 50 Paesi.



NTT DATA Business Solutions promuove l'innovazione: dalla consulenza all'implementazione, fino ai servizi gestiti e oltre, migliora costantemente le soluzioni e la tecnologia SAP per metterle al servizio delle aziende e dei loro dipendenti.