Fondata nel 2019, Nobo Technologies è un'azienda high-tech del gruppo Nobo Automobile che si concentra su tecnologie e prodotti hardware e software intelligenti per il settore automobilistico. Si impegna a fornire ai clienti globali soluzioni di sistema che guidano il futuro dei viaggi. Per prepararsi al modello di sviluppo emergente del "crowdfunding", Nobo Technologies ha messo in programma la gestione scientifica ed efficiente dell'engineering life cycle management (ELM) per ottimizzare continuamente la gestione della R&S, per migliorare la competitività e promuovere lo sviluppo sostenibile.



In precedenza, la pratica di Nobo Technologies in materia di requisiti software e gestione dei test consisteva principalmente in operazioni offline e procedure manuali. Dal 2021, con l'espansione dell'attività di Nobo Technologies, i prodotti sono stati rapidamente prodotti in serie e la globalizzazione è stata accelerata, provocando un aumento di quasi 10 volte nel numero di dipendenti dalla fondazione dell'azienda. I metodi tradizionali di gestione dei processi, come i documenti cartacei, sono difficili da adattare all'attuale ritmo di sviluppo. In particolare:



Problema 1: la gestione tradizionale dei processi è come "progettare una conclusione sulla base di una comprensione parziale".

Affidarsi esclusivamente alla gestione manuale comporta rischi notevoli, tra cui mancanza di requisiti nel processo, ritardo nella condivisione, scarso controllo dei processi e incapacità di visualizzare le informazioni. Senza un processo trasparente e visivo, i dipendenti non possono sincronizzare efficacemente le informazioni e collaborare in tempo reale: nella sola gestione dei test, circa il 95% delle informazioni veniva gestito offline con elaboratori di testi e fogli di calcolo, il che portava a un'esperienza scarsa e a una bassa efficienza. È anche difficile per il management monitorare dinamicamente l'avanzamento del progetto. Nobo Technologies ha bisogno di un'infrastruttura collaborativa in grado di migliorare l'efficienza del lavoro e ottimizzare i costi per raccogliere e gestire tutti i dati e i processi "sparsi".



Problema 2: gli strumenti attuali non sono in grado di supportare un numero elevato di casi di test.

Plug-in XRAY, lo strumento online di gestione dei test Jira leggero utilizzato in precedenza da Nobo Technologies, non può supportare la gestione di più di 80.000 casi di test. Il processo di collegamento è macchinoso e comporta costi di manodopera aggiuntivi. Di conseguenza, Nobo Technologies deve stabilire un processo di test automatizzato completo che includa la gestione dei test case per abbreviare il ciclo di iterazione dello sviluppo.



Problema 3: i requisiti e i test non possono essere tracciati.

Uno degli svantaggi dell'operazione manuale tradizionale è che è impossibile ottenere una visione d'insieme del progetto attraverso la tracciabilità bidirezionale dei requisiti e dei test. Nobo Technologies prima registrava i requisiti e testava i dati tramite fogli di calcolo, che possono rivelare informazioni mancanti. Tuttavia, tale approccio non è stato in grado di confermare se le informazioni siano state tracciate correttamente e con successo. Inoltre, con il rapido sviluppo dell’azienda, aumentava anche il numero di piattaforme e strumenti isolati, il che rendeva estremamente difficile raggiungere l’obiettivo di riutilizzo per la diversificazione dei prodotti, il passaggio alla piattaforma e i modelli di famiglie di veicoli. Pertanto, Nobo Technologies deve stabilire le funzionalità di gestione e tracciabilità dei requisiti per ottenere uno sviluppo a loop chiuso e basato sui requisiti dell'intero ciclo di vita dello sviluppo del prodotto.