Processi di ispezione obsoleti e sistemi inefficienti Il Department of Community Affairs del New Jersey (NJDCA) è un'agenzia statale che fornisce consulenza amministrativa, supporto finanziario e assistenza tecnica agli attori locali. Offre programmi e servizi dedicati a questioni di pubblico interesse, come sicurezza antincendio, degli edifici e degli ascensori, ispezioni degli edifici residenziali, sviluppo della comunità, gestione e finanza del governo locale. All'interno del dipartimento sono presenti diversi uffici e unità che hanno il compito di effettuare le ispezioni di sicurezza su tutto il territorio e di assicurare il rispetto dei codici statali applicabili del New Jersey: Il Bureau of Fire Code Enforcement ispeziona grattacieli e strutture con usi pericolosi per la vita (come atri multipiano, cucine industriali ecc.). L'ufficio gestisce anche i programmi di formazione pubblica e supervisiona la formazione dei vigili del fuoco.​





Il Bureau of Housing Inspection assicura la corretta manutenzione di hotel ed edifici residenziali per salvaguardare la salute, la sicurezza e il benessere dei residenti.​





L'Elevator Safety Unit verifica la conformità degli ascensori agli standard di sicurezza per proteggere dai rischi di lesioni legate all'attrezzatura e alla manutenzione.​ L'NJDCA ha colto l'opportunità di sfruttare tutta la potenza delle sue applicazioni core business investendo nell'innovazione per modernizzare i suoi sistemi, in modo da ottenere insight utili e consentire un processo decisionale più rapido. In collaborazione con IBM Consulting per Microsoft, ha creato sistemi mobile basati su cloud all'avanguardia per gestire al meglio i processi di registrazione, ispezione, applicazione delle norme, fatturazione e pagamento. Le principali sfide da affrontare sono state: processi di ispezione obsoleti, spesso basati su documenti cartacei e suddivisi tra vari uffici, infrastruttura IT frammentata e uso inefficiente di manodopera e tempo. Inoltre, i sistemi esistenti erano costosi da mantenere e soggetti a frequenti tempi di inattività, oltre a non soddisfare le esigenze degli utenti pubblici e dei dipendenti governativi.

90% Fino al 90% di riduzione dei tempi del ciclo di ispezione per le ispezioni degli ascensori 0-6 mesi Riduzione dell'arretrato delle ispezioni, che passa da diversi anni a 0-6 mesi per il programma di ispezione degli edifici residenziali 46% Aumento del 46% delle entrate per il programma di ispezione degli edifici residenziali 15% Aumento del 15% delle entrate per il programma di ispezione antincendio

Per quanto riguarda la reattività nei nostri confronti, IBM ha agito come una piccola azienda. Non siamo stati vittima di quell'atteggiamento da grande azienda di consulenza che inizia a prendere le distanze al termine del ciclo di vendita. Sapevo di avere la squadra giusta. John Harrison Director of IT Department of Community Affairs del New Jersey

Dare alle agenzie gli strumenti per affrontare questioni di pubblico interesse L'NJDCA si è affidato all'esperienza di IBM Consulting per Microsoft per creare una soluzione completa in grado di rispondere alle proprie esigenze. La collaborazione tra l'NJDCA e IBM Consulting ha dato vita a soluzioni di ispezione basate su cloud per diversi programmi. Questo moderno framework di ispezione, creato utilizzando Microsoft Dynamics 365 e Power Platform, consente alle agenzie di raggiungere efficacemente i propri obiettivi e migliorare la sicurezza pubblica in tutto lo Stato. I componenti della soluzione includono:​ App mobile : gli ispettori possono utilizzare i dispositivi mobili per accedere al sistema e registrare i risultati sul campo.





Back-office : il personale utilizza la piattaforma Microsoft Dynamics 365 per attività come l'elaborazione delle registrazioni, la gestione dei ricorsi e delle proroghe, la revisione della contabilità e la valutazione della produttività e delle prestazioni degli ispettori.​





Portale pubblico: i proprietari e gli agenti immobiliari utilizzano Microsoft Power Pages per registrare le proprietà, ottenere registri e certificati di ispezione e pagare le fatture online.​​ ​La nuova soluzione di ispezione offre una serie di caratteristiche e funzionalità progettate per ottimizzare i processi e migliorare l'efficienza complessiva, come le notifiche automatiche, la gestione dei documenti, l'analytics di livello avanzato per la rendicontazione fiscale e dell'impiego del personale, e il monitoraggio dei permessi relativi alle proprietà.

L'esperienza del team Microsoft Dynamics 365 all'interno dell'ambiente IBM è di livello mondiale ed è imbattibile. Anche la loro comunicazione è di altissimo livello. John Harrison Director of IT Department of Community Affairs del New Jersey

Ridurre i tempi del ciclo di ispezione e aumentare le entrate e la produttività L'implementazione della nuova soluzione di ispezione basata su cloud migliora la sicurezza pubblica e la gestione delle ispezioni ottimizzando i workflow e modernizzando i processi end-to-end, oltre a consentire un maggior utilizzo dei dispositivi mobili per una migliore accessibilità e facilità d'uso. Grazie a ciò, l'NJDCA sta riducendo l'arretrato delle ispezioni, che passa da diversi anni a 0-6 mesi per le ispezioni degli edifici residenziali. La nuova soluzione di ispezione dell'NJDCA ha anche permesso di ridurre i tempi del ciclo di ispezione degli ascensori fino al 90%. Con la nuova piattaforma, tutti i dati sono ora centralizzati tramite Microsoft Government Cloud, un ambiente sicuro che include vari sistemi legacy, sicurezza dei dati e conformità. La gestione dei pagamenti è notevolmente migliorata grazie all'integrazione di Power Pages con il sistema di pagamento del governo del New Jersey tramite Microsoft Azure. Questa integrazione migliora l'esperienza utente con funzionalità come il pagamento rapido, che consente agli utenti di visualizzare i dettagli delle fatture ed effettuare pagamenti senza login. Inoltre, la gestione delle entrate è automatizzata con Microsoft Power Automate, che consente di ridurre i costi, risparmiare tempo ed eliminare potenziali errori umani nelle procedure di fatturazione, distribuzione della stampa, gestione dell'affrancatura e monitoraggio. Le entrate sono aumentate del 46% per il programma di ispezione degli edifici residenziali e del 15% per il programma di ispezione antincendio. Inoltre, questa trasformazione fornisce all'agenzia dashboard di business intelligence (BI) e funzionalità di reporting all'avanguardia basate su Microsoft Power BI. A continuazione di questa iniziativa di modernizzazione, IBM Consulting per Microsoft sta ora implementando l'ottimizzazione della pianificazione basata su Azure Open AI, la visibilità in tempo reale degli stati degli ispettori e delle ispezioni, nonché le funzionalità mobili offline.