“Siamo molto entusiasti di vedere il supporto dello storage a oggetti per lo storage di tabelle e il formato aperto di tabelle e dati. La generazione successiva di Db2 Warehouse è molto potente non solo per i clienti IIAS esistenti, ma anche per i clienti che lamentano scadimento delle prestazioni e costi elevati, in quanto ravvisiamo il miglioramento delle prestazioni in termini di costi per i casi d'uso della BI. Non vediamo l'ora di integrare watsonx.data per molteplici casi d'uso e di ottimizzare sia le prestazioni sia l'efficienza dei costi."

Keishi Muira

Data & Analytics Division Technical Software (Database) Sales Manager

NI+C

"Vediamo molti clienti giapponesi che usano Netezza e Db2. Apprezzano la tecnologia proprietaria di IBM, ma allo stesso tempo, l'apertura e le prestazioni in termini di costi sono fondamentali. watsonx.data sarà di grande beneficio per questi clienti. Siamo così sorpresi della semplicità delle operazioni necessarie per utilizzare watsonx.data. Vediamo inoltre molti clienti che hanno bisogno di rimanere on-premise a causa della riservatezza dei dati. watsonx.data viene fornito non solo come servizio gestito, ma anche come software e questa strategia di hybrid cloud è estremamente importante per il mercato giapponese dal punto di vista della data gravity. Non vediamo l'ora di implementare una maggiore integrazione e collaborare con altre soluzioni di fornitori terzi."

Katsuyuki Kajiwara

Data & Analytics Division Technical Software Sales Manager

NI+C