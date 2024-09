Per migliorare le capacità dell'assistenza clienti nel bel mezzo di una rapida crescita, nib ha collaborato con IBM e con il business partner IBM Capgemini per implementare la prima soluzione di chatbot basata sull'intelligenza artificiale della Nuova Zelanda: un “consulente virtuale” per l'assicurazione sanitaria chiamato Frankie. Basata sul servizio IBM watsonx Assistant, parte del portafoglio IBM Developer Cloud, la soluzione consente ai clienti attuali e potenziali di porre domande sul loro piano o sull'assicurazione sanitaria in generale inviando domande colloquiali tramite messaggi di testo.