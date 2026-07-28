La governance automatizzata delle identità favorisce l'agilità della forza lavoro

Una delle principali banche del settore pubblico si è affidata a processi manuali basati su file per gestire le identità dei dipendenti e dei fornitori, con conseguenti ritardi, incongruenze e aumento del rischio operativo. Gli aggiornamenti di HRMS e Active Directory dipendevano dalla creazione, modifica e disattivazione manuale degli account da parte dei singoli dipendenti, un approccio che richiedeva molto tempo ed era soggetto a errori umani.

L'inserimento dei nuovi assunti richiedeva spesso fino a due settimane, durante le quali i dipendenti non avevano accesso tempestivo alle applicazioni essenziali. Le identità dei fornitori venivano gestite tramite file di testo, creando lacune nella governance e una visibilità limitata su chi accedeva a cosa. La configurazione frammentata rendeva anche difficile l'applicazione delle politiche di sicurezza, il rispetto delle aspettative di conformità e la generazione di report pronti per l'audit.

I team delle applicazioni erano gravati dalla gestione di metodi di autenticazione eterogenei e i dipendenti avevano difficoltà con accessi multipli ed esperienze di accesso incoerenti. Con l'accelerazione delle iniziative digitali, la Banca aveva bisogno di una soluzione moderna di Gestione delle identità e degli accessi in grado di offrire automazione, autenticazione unificata, governance robusta e sicurezza più forte senza aggiungere complessità.