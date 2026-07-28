La governance automatizzata delle identità favorisce l'agilità della forza lavoro

Con IBM Verify, Neurealm offre una governance automatica dell'identità che semplifica l'accesso e aumenta l'agilità della forza lavoro

Un elegante design astratto con caratteristiche di una curva sfumata che passa dal blu al viola su uno sfondo bianco pulito. L'aspetto visivo crea un senso di movimento e modernità.
I processi di identità manuali hanno rallentato la crescita e la sicurezza

Una delle principali banche del settore pubblico si è affidata a processi manuali basati su file per gestire le identità dei dipendenti e dei fornitori, con conseguenti ritardi, incongruenze e aumento del rischio operativo. Gli aggiornamenti di HRMS e Active Directory dipendevano dalla creazione, modifica e disattivazione manuale degli account da parte dei singoli dipendenti, un approccio che richiedeva molto tempo ed era soggetto a errori umani.

L'inserimento dei nuovi assunti richiedeva spesso fino a due settimane, durante le quali i dipendenti non avevano accesso tempestivo alle applicazioni essenziali. Le identità dei fornitori venivano gestite tramite file di testo, creando lacune nella governance e una visibilità limitata su chi accedeva a cosa. La configurazione frammentata rendeva anche difficile l'applicazione delle politiche di sicurezza, il rispetto delle aspettative di conformità e la generazione di report pronti per l'audit.

I team delle applicazioni erano gravati dalla gestione di metodi di autenticazione eterogenei e i dipendenti avevano difficoltà con accessi multipli ed esperienze di accesso incoerenti. Con l'accelerazione delle iniziative digitali, la Banca aveva bisogno di una soluzione moderna di Gestione delle identità e degli accessi in grado di offrire automazione, autenticazione unificata, governance robusta e sicurezza più forte senza aggiungere complessità.
90% Miglioramento dell'efficienza Da 1-2 settimane a 2 giorni riduzione del tempo di onboarding dei dipendenti
Neurealm ha utilizzato IBM Verify per aiutare il cliente ad aumentare la produttività dei dipendenti del 75%, offrendo alle persone l'accesso al momento giusto ed eliminando le credenziali multiple tra le applicazioni.
Sushant Dusad Responsabile, Cyber IAG Neurealm
Identità digitale unificata creata con IBM Verify

Neurealm ha implementato una soluzione moderna di Gestione delle identità e degli accessi utilizzando IBM Security Verify e prodotti di supporto per semplificare l'autenticazione e automatizzare la gestione del ciclo di vita dell'identità. È stato creato un portale centralizzato di gestione delle identità e degli accessi (IAM) come unico punto di accesso alle applicazioni, che consente un single sign-on senza soluzione di continuità tramite SAML, l'autenticazione basata su header e OpenID Connect. Per rafforzare la sicurezza, la soluzione ha introdotto diverse opzioni MFA, tra cui password Uniche (OTP) per SMS e e-mail, Fast Identity Online (FIDO), rilevamento della presenza degli utenti e IBM Verify Touch Approval.

La piattaforma è stata integrata con il sistema di gestione delle risorse umane (HRMS) della banca tramite API, consentendo l’attivazione e la disattivazione automatizzate degli account, con aggiornamenti quotidiani dei dati e modifiche immediate dei diritti di accesso per i dipendenti in uscita. Anche la creazione degli utenti dei fornitori è stata automatizzata, con l'assegnazione dell'accesso per diritto di nascita e l'accesso aggiuntivo gestito tramite un portale self-service. Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), IBM Security Verify Access (ISVA), IBM Security Verify Governance (ISVG), IBM Security Identity Manager (ISIM) e ambienti Guardium configurati tra UAT, disaster recovery e produzione, la banca ora dispone di un sistema scalabile, un ecosistema di identità sicuro e completamente integrato.
Sicurezza migliorata, onboarding più rapido, maggiore efficienza

L'implementazione ha prodotto miglioramenti misurabili in termini di sicurezza, efficienza ed esperienza utente. L'autenticazione multifattore ha rafforzato la protezione contro gli accessi non autorizzati e ridotto il rischio di frode, mentre controlli di accesso unificati e pratiche regolari di conformità hanno migliorato la prontezza agli audit e la fiducia dei clienti. L'automazione del provisioning e del deprovisioning ha razionalizzato le operazioni, riducendo il tempo di onboarding dei dipendenti da una a due settimane a soli due giorni e contribuendo a un aumento del 90% dell'efficienza complessiva. La riduzione dello sforzo manuale ha abbassato i costi operativi e permesso ai team di concentrarsi su compiti di maggior valore e sul servizio clienti. Con SSO, i dipendenti ora accedono alle applicazioni senza intoppi, aumentando la produttività, migliorando il morale e accelerando il lavoro quotidiano. Modernizzando la governance dell'identità, la Banca ha rafforzato il proprio livello di sicurezza, migliorato la conformità e creato una base scalabile per la crescita digitale futura.

Informazioni su Neurealm

Neurealm è un'azienda di servizi tecnologici basata sull'IA che aiuta le imprese a costruire i sistemi intelligenti che alimentano il futuro. Operiamo lungo l'intero spettro che va dall'AI fisica all'AI agentica, dai dispositivi edge agli agenti autonomi, e aiutiamo le aziende a passare dalla fase di sperimentazione dell'AI all'implementazione a livello produttivo, grazie a NeuGAIN, la nostra piattaforma AI unificata. Il nostro approccio orientato ai risultati e all'ingegneria comprende AI, ingegneria, dati, RunOps e altro ancora, servendo oltre 250 aziende in tutto il mondo.

 Componenti della soluzione IBM Security Verify IBM Security Guardium
Accesso all'identità moderno per un mondo a zero trust

IBM Verify offre single sign-on, MFA e governance dell'identità per garantire un accesso sicuro tra ambienti ibridi. Con autenticazione adattiva e workflow automatizzati, Verify semplifica la gestione dell'identità, migliora l'esperienza e supporta la sicurezza zero-trust su larga scala.

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Nota legale

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IBM, il logo IBM e IBM Security Verify e IBM Security Guardium sono marchi registrati di IBM Corp. in molte giurisdizioni in tutto il mondo.

Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici. 