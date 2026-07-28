La governance automatizzata delle identità favorisce l'agilità della forza lavoro

Con IBM Verify, Neurealm offre una governance automatica dell'identità che semplifica l'accesso e aumenta l'agilità della forza lavoro
Una delle principali banche del settore pubblico si è affidata a processi manuali basati su file per gestire le identità dei dipendenti e dei fornitori, con conseguenti ritardi, incongruenze e aumento del rischio operativo. Gli aggiornamenti di HRMS e Active Directory dipendevano dalla creazione, modifica e disattivazione manuale degli account da parte dei singoli dipendenti, un approccio che richiedeva molto tempo ed era soggetto a errori umani.
L'inserimento dei nuovi assunti richiedeva spesso fino a due settimane, durante le quali i dipendenti non avevano accesso tempestivo alle applicazioni essenziali. Le identità dei fornitori venivano gestite tramite file di testo, creando lacune nella governance e una visibilità limitata su chi accedeva a cosa. La configurazione frammentata rendeva anche difficile l'applicazione delle politiche di sicurezza, il rispetto delle aspettative di conformità e la generazione di report pronti per l'audit.
I team delle applicazioni erano gravati dalla gestione di metodi di autenticazione eterogenei e i dipendenti avevano difficoltà con accessi multipli ed esperienze di accesso incoerenti. Con l'accelerazione delle iniziative digitali, la Banca aveva bisogno di una soluzione moderna di Gestione delle identità e degli accessi in grado di offrire automazione, autenticazione unificata, governance robusta e sicurezza più forte senza aggiungere complessità.
Neurealm ha implementato una soluzione moderna di Gestione delle identità e degli accessi utilizzando IBM Security Verify e prodotti di supporto per semplificare l'autenticazione e automatizzare la gestione del ciclo di vita dell'identità. È stato creato un portale centralizzato di gestione delle identità e degli accessi (IAM) come unico punto di accesso alle applicazioni, che consente un single sign-on senza soluzione di continuità tramite SAML, l'autenticazione basata su header e OpenID Connect. Per rafforzare la sicurezza, la soluzione ha introdotto diverse opzioni MFA, tra cui password Uniche (OTP) per SMS e e-mail, Fast Identity Online (FIDO), rilevamento della presenza degli utenti e IBM Verify Touch Approval.
La piattaforma è stata integrata con il sistema di gestione delle risorse umane (HRMS) della banca tramite API, consentendo l’attivazione e la disattivazione automatizzate degli account, con aggiornamenti quotidiani dei dati e modifiche immediate dei diritti di accesso per i dipendenti in uscita. Anche la creazione degli utenti dei fornitori è stata automatizzata, con l'assegnazione dell'accesso per diritto di nascita e l'accesso aggiuntivo gestito tramite un portale self-service. Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), IBM Security Verify Access (ISVA), IBM Security Verify Governance (ISVG), IBM Security Identity Manager (ISIM) e ambienti Guardium configurati tra UAT, disaster recovery e produzione, la banca ora dispone di un sistema scalabile, un ecosistema di identità sicuro e completamente integrato.
L'implementazione ha prodotto miglioramenti misurabili in termini di sicurezza, efficienza ed esperienza utente. L'autenticazione multifattore ha rafforzato la protezione contro gli accessi non autorizzati e ridotto il rischio di frode, mentre controlli di accesso unificati e pratiche regolari di conformità hanno migliorato la prontezza agli audit e la fiducia dei clienti. L'automazione del provisioning e del deprovisioning ha razionalizzato le operazioni, riducendo il tempo di onboarding dei dipendenti da una a due settimane a soli due giorni e contribuendo a un aumento del 90% dell'efficienza complessiva. La riduzione dello sforzo manuale ha abbassato i costi operativi e permesso ai team di concentrarsi su compiti di maggior valore e sul servizio clienti. Con SSO, i dipendenti ora accedono alle applicazioni senza intoppi, aumentando la produttività, migliorando il morale e accelerando il lavoro quotidiano. Modernizzando la governance dell'identità, la Banca ha rafforzato il proprio livello di sicurezza, migliorato la conformità e creato una base scalabile per la crescita digitale futura.
Neurealm è un'azienda di servizi tecnologici basata sull'IA che aiuta le imprese a costruire i sistemi intelligenti che alimentano il futuro. Operiamo lungo l'intero spettro che va dall'AI fisica all'AI agentica, dai dispositivi edge agli agenti autonomi, e aiutiamo le aziende a passare dalla fase di sperimentazione dell'AI all'implementazione a livello produttivo, grazie a NeuGAIN, la nostra piattaforma AI unificata. Il nostro approccio orientato ai risultati e all'ingegneria comprende AI, ingegneria, dati, RunOps e altro ancora, servendo oltre 250 aziende in tutto il mondo.
IBM Verify offre single sign-on, MFA e governance dell'identità per garantire un accesso sicuro tra ambienti ibridi. Con autenticazione adattiva e workflow automatizzati, Verify semplifica la gestione dell'identità, migliora l'esperienza e supporta la sicurezza zero-trust su larga scala.
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IBM, il logo IBM e IBM Security Verify e IBM Security Guardium sono marchi registrati di IBM Corp. in molte giurisdizioni in tutto il mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.