Passare da sistemi legacy frammentati a una piattaforma globale unica

ALVAR ha apportato un cambiamento radicale nell'eccellenza operativa, consentendo un modello operativo integrato e basato sui dati che migliora la pianificazione, l'esecuzione e il processo decisionale.

La visibilità end-to-end dei processi ha rafforzato la pianificazione strategica e il Forecasting, mentre il miglioramento della qualità dei dati master e dei dati transazionali ha aumentato l'efficienza, il controllo dei costi e dei prezzi. L'integrazione tra SAP e i sistemi connessi ha creato un flusso di informazioni senza interruzioni, riducendo i silo e aumentando la trasparenza.

Con insight in tempo reale basate sui dati sulle prestazioni dei processi, il procurement è diventato più strutturato ed efficiente, migliorando l'utilizzo dei contratti e la collaborazione interfunzionale.

I ruoli e i processi standardizzati in tutte le aree geografiche hanno migliorato la coerenza e la responsabilità. Oltre ai vantaggi operativi immediati, ALVAR ha creato una base digitale scalabile per supportare analytics, reporting e innovazione futura.