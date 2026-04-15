Passare da sistemi legacy frammentati a una piattaforma globale unica

Neste trasforma le proprie operazioni con maggiore efficienza e prontezza per il futuro
Neste, leader globale nei combustibili rinnovabili e nella sostenibilità, si è affidata a più sistemi legacy per gestire asset, investimenti e progetti. Queste includevano soluzioni di manutenzione degli impianti e gestione del portfolio non integrate, fortemente personalizzate e prossime all'obsolescenza.
Con l'espansione di Neste a livello globale, la mancanza di standardizzazione e di visibilità in tempo reale ha creato delle sfide per garantire operazioni sicure, affidabili e conformi, soddisfacendo al contempo richieste normative e di mercato sempre più complesse.
Per indirizzo queste sfide, Neste ha lanciato il programma Asset Lifecycle Value Realization (ALVAR), una trasformazione ERP pluriennale, in collaborazione con IBM Consulting.
Il programma ha gettato le basi per una crescita scalabile e l'eccellenza operativa, migliorando la gestione del ciclo di vita degli asset, armonizzando i processi aziendali globali e integrando funzionalità ingegneristiche e operative in un ambiente ERP unificato.
ALVAR ha permesso la dismissione dei sistemi legacy di manutenzione degli impianti e gestione del portfolio, insieme a portali fornitori personalizzati, portando maggiore standardizzazione, trasparenza e scalabilità nelle operazioni globali.
Integrando sistemi critici, il programma ha permesso un flusso di dati in tempo reale, una visibilità end-to-end dei processi e un controllo finanziario più forte. Ha inoltre migliorato la qualità dei dati unificando i dati degli asset e operativi su un'unica piattaforma accessibile a team e partner.
Realizzata attraverso tredici lanci di successo, ALVAR ha modernizzato asset, investimenti e progetti, ha rafforzato la conformità con solide tracce di controllo e ha semplificato procurement. Oltre alla tecnologia, il programma ha ridefinito il modo in cui Neste opera: allineando i processi, chiarendo i ruoli e abilitando nuovi modi di lavorare in tutta l'organizzazione.
ALVAR ha apportato un cambiamento radicale nell'eccellenza operativa, consentendo un modello operativo integrato e basato sui dati che migliora la pianificazione, l'esecuzione e il processo decisionale.
La visibilità end-to-end dei processi ha rafforzato la pianificazione strategica e il Forecasting, mentre il miglioramento della qualità dei dati master e dei dati transazionali ha aumentato l'efficienza, il controllo dei costi e dei prezzi. L'integrazione tra SAP e i sistemi connessi ha creato un flusso di informazioni senza interruzioni, riducendo i silo e aumentando la trasparenza.
Con insight in tempo reale basate sui dati sulle prestazioni dei processi, il procurement è diventato più strutturato ed efficiente, migliorando l'utilizzo dei contratti e la collaborazione interfunzionale.
I ruoli e i processi standardizzati in tutte le aree geografiche hanno migliorato la coerenza e la responsabilità. Oltre ai vantaggi operativi immediati, ALVAR ha creato una base digitale scalabile per supportare analytics, reporting e innovazione futura.
Neste è il principale produttore mondiale di diesel rinnovabile e carburante aeronautico sostenibile (SAF), con produzione su tre continenti. Neste produce anche prodotti petroliferi di alta qualità nella sua raffineria di Porvoo in Finlandia e dispone di un'importante rete di stazioni di rifornimento in Finlandia e nei paesi Baltici. La strategia dell'azienda si concentra sulla crescita dei combustibili rinnovabili, aiutando i clienti a ridurre le emissioni di gas serra.
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.