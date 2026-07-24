Nationwide crea un Digital Vault sicuro

Grazie alla tecnologia IBM Content Manager OnDemand, gli utenti accedono digitalmente a estratti conto e lettere
Poiché le aspettative dei soci continuano a evolversi, è fondamentale trasformare le modalità con cui Nationwide comunica con loro. Man mano che Nationwide continua a migliorare le proprie esperienze digitali, sta cambiando anche il modo in cui le comunicazioni vengono create e erogate. Oltre alle tradizionali comunicazioni cartacee, Nationwide garantisce comunicazioni digitali sicure, fluide e personalizzate ai clienti che le desiderano.
Dopo una fase di scoperta durata 12 settimane, Nationwide ha collaborato con IBM Consulting e IBM Tecnologia per progettare e realizzare un Vault—una piattaforma sicura e abilitata al cloud per memorizzare e distribuire milioni di documenti. Per soddisfare le esigenze di scala e sicurezza, il team congiunto IBM–Nationwide ha scelto IBM Content Manager OnDemand (CMOD) come base. CMOD consente l'importazione automatica di più tipi di documenti, ricerca e recupero ad alte prestazioni e consegna digitale sicura su canali e dispositivi, offrendo un modello di consumo SaaS scalabile allineato alla crescita del volume.
Nationwide e IBM Consulting hanno lavorato come un unico team integrato per dare vita al Digital Vault attraverso Internet Bank, Mobile Banking App e il portale Serve and Manage Members (SAMM). Insieme hanno creato un'esperienza sicura, scalabile e senza interruzioni sia per i membri che per i colleghi. Il team congiunto ha allineato lo sviluppo front-end e back-end, l'importazione di documenti, la migrazione e l'integrazione dei servizi—unendo tecnologie come .NET, Swift, Kotlin e IBM Content Manager OnDemand in una piattaforma coesa. Questo approccio unificato e collaborativo ha permesso al programma di avviare un intero trimestre prima del previsto.
Nel novembre 2024, Nationwide e IBM hanno lanciato il Digital Vault sulle piattaforme Internet Bank e SAMM, creando un sistema sicuro e scalabile che supporta oltre 137 tipi di documenti e offre esperienze coerenti e di alta qualità su web, mobile e desktop. Grazie a IBM CMOD, Nationwide offre ora una visione completa a 360 gradi della documentazione di ciascun membro, accessibile in tempo reale sia ai membri che ai colleghi. La soluzione migliora la soddisfazione del cliente, migliora l'efficienza del servizio e accelera il percorso di Nationwide verso un futuro senza carta.
Principali risultati: significativi risparmi annuali grazie alla riduzione di carta e spese postali, eliminazione di 14 milioni di comunicazioni stampate e spedite ogni anno, 116.000 download giornalieri, 34 milioni di documenti consultati a oggi, 3 miliardi di documenti archiviati in 280 tipologie documentali e adozione al 100% da parte degli utenti di internet banking e business banking. I clienti hanno risposto positivamente, elogiando la facilità e la rapidità di accesso a estratti conto e comunicazioni.
Nationwide è la più grande società edile del mondo, con oltre 16 milioni di membri. Dopo l'acquisizione di Virgin Money UK PLC, Nationwide è collegata a una persona su tre nel Regno Unito ed è il secondo più grande fornitore di mutui e depositi retail. È anche uno dei principali fornitori di conti correnti, carte di credito, prestiti personali e servizi bancari aziendali. I clienti possono scegliere di gestire le proprie finanze in filiale tramite app mobile, internet, telefono e posta. Nationwide ha circa 25.000 dipendenti e la sua sede centrale è a Swindon, nel Regno Unito.
In quanto fornitore di servizi finanziari di proprietà dei soci, e non degli azionisti, lo scopo di Nationwide è quello di offrire servizi bancari in modo più equo, più gratificante e per il bene della società. Per ulteriori informazioni, consulta Chi siamo | Nationwide.
© Copyright IBM Corporation. Giugno, 2026.
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.