Nationwide crea un Digital Vault sicuro

Dopo una fase di scoperta durata 12 settimane, Nationwide ha collaborato con IBM Consulting e IBM Tecnologia per progettare e realizzare un Vault—una piattaforma sicura e abilitata al cloud per memorizzare e distribuire milioni di documenti. Per soddisfare le esigenze di scala e sicurezza, il team congiunto IBM–Nationwide ha scelto IBM Content Manager OnDemand (CMOD) come base. CMOD consente l'importazione automatica di più tipi di documenti, ricerca e recupero ad alte prestazioni e consegna digitale sicura su canali e dispositivi, offrendo un modello di consumo SaaS scalabile allineato alla crescita del volume.

Nationwide e IBM Consulting hanno lavorato come un unico team integrato per dare vita al Digital Vault attraverso Internet Bank, Mobile Banking App e il portale Serve and Manage Members (SAMM). Insieme hanno creato un'esperienza sicura, scalabile e senza interruzioni sia per i membri che per i colleghi. Il team congiunto ha allineato lo sviluppo front-end e back-end, l'importazione di documenti, la migrazione e l'integrazione dei servizi—unendo tecnologie come .NET, Swift, Kotlin e IBM Content Manager OnDemand in una piattaforma coesa. Questo approccio unificato e collaborativo ha permesso al programma di avviare un intero trimestre prima del previsto.