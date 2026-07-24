Nationwide crea un Digital Vault sicuro

Grazie alla tecnologia IBM Content Manager OnDemand, gli utenti accedono digitalmente a estratti conto e lettere

Giovane donna d'affari concentrata che indossa occhiali e lavora su un laptop mentre è seduta a un tavolo in un ufficio moderno
Modernizzare le comunicazioni ai clienti per ridurre i costi e l’uso della carta

Poiché le aspettative dei soci continuano a evolversi, è fondamentale trasformare le modalità con cui Nationwide comunica con loro. Man mano che Nationwide continua a migliorare le proprie esperienze digitali, sta cambiando anche il modo in cui le comunicazioni vengono create e erogate. Oltre alle tradizionali comunicazioni cartacee, Nationwide garantisce comunicazioni digitali sicure, fluide e personalizzate ai clienti che le desiderano.
14 milioni comunicazioni eliminate ogni anno 75.000 download giornalieri su tutti i canali
l Digital Vault rappresenta un importante passo avanti nel modo in cui serviamo i nostri clienti, offrendo loro un accesso pratico alle informazioni, in modo sicuro e sostenibile. Creare un repository comune per memorizzare in modo sicuro i documenti dei clienti in un unico luogo era fondamentale per il nostro business, quindi abbiamo utilizzato IBM Content Manager OnDemand per trasformare i processi cartacei in un’esperienza digitale moderna, più veloce, più semplice e pensata per il futuro.
Amitesh Mishra CIO, Customer Experience Platforms Società edile a livello nazionale
Creare un Digital Vault sicuro con IBM CMOD

Dopo una fase di scoperta durata 12 settimane, Nationwide ha collaborato con IBM Consulting e IBM Tecnologia per progettare e realizzare un Vault—una piattaforma sicura e abilitata al cloud per memorizzare e distribuire milioni di documenti. Per soddisfare le esigenze di scala e sicurezza, il team congiunto IBM–Nationwide ha scelto IBM Content Manager OnDemand (CMOD) come base. CMOD consente l'importazione automatica di più tipi di documenti, ricerca e recupero ad alte prestazioni e consegna digitale sicura su canali e dispositivi, offrendo un modello di consumo SaaS scalabile allineato alla crescita del volume.

Nationwide e IBM Consulting hanno lavorato come un unico team integrato per dare vita al Digital Vault attraverso Internet Bank, Mobile Banking App e il portale Serve and Manage Members (SAMM). Insieme hanno creato un'esperienza sicura, scalabile e senza interruzioni sia per i membri che per i colleghi. Il team congiunto ha allineato lo sviluppo front-end e back-end, l'importazione di documenti, la migrazione e l'integrazione dei servizi—unendo tecnologie come .NET, Swift, Kotlin e IBM Content Manager OnDemand in una piattaforma coesa. Questo approccio unificato e collaborativo ha permesso al programma di avviare un intero trimestre prima del previsto.

 
I clienti ci hanno detto che accedere a estratti conto e documenti anche quando sono in movimento era la funzionalità che più desideravano del nostro servizio. Digital Vault offre proprio questo: informazioni sempre disponibili e accessibili, quando e dove servono. La nostra ambizione era creare un'esperienza digitale che fosse semplice per i clienti e che rispettasse i più alti standard di sicurezza e prestazioni. Con Digital Vault, abbiamo ottenuto esattamente questo. I clienti possono recuperare ora istantaneamente i documenti più importanti attraverso i canali di cui si fidano, mentre i dipendenti beneficiano della stessa vista unificata. Si tratta di una tappa fondamentale nel nostro percorso verso un servizio realmente digital-first.
Simon Rimmer CIO Digital Integration Società edile a livello nazionale
Esperienze sicure, fluide e sostenibili per i clienti

Nel novembre 2024, Nationwide e IBM hanno lanciato il Digital Vault sulle piattaforme Internet Bank e SAMM, creando un sistema sicuro e scalabile che supporta oltre 137 tipi di documenti e offre esperienze coerenti e di alta qualità su web, mobile e desktop. Grazie a IBM CMOD, Nationwide offre ora una visione completa a 360 gradi della documentazione di ciascun membro, accessibile in tempo reale sia ai membri che ai colleghi. La soluzione migliora la soddisfazione del cliente, migliora l'efficienza del servizio e accelera il percorso di Nationwide verso un futuro senza carta.

Principali risultati: significativi risparmi annuali grazie alla riduzione di carta e spese postali, eliminazione di 14 milioni di comunicazioni stampate e spedite ogni anno, 116.000 download giornalieri, 34 milioni di documenti consultati a oggi, 3 miliardi di documenti archiviati in 280 tipologie documentali e adozione al 100% da parte degli utenti di internet banking e business banking. I clienti hanno risposto positivamente, elogiando la facilità e la rapidità di accesso a estratti conto e comunicazioni. 
Informazioni su Nationwide Building Society

Nationwide è la più grande società edile del mondo, con oltre 16 milioni di membri. Dopo l'acquisizione di Virgin Money UK PLC, Nationwide è collegata a una persona su tre nel Regno Unito ed è il secondo più grande fornitore di mutui e depositi retail. È anche uno dei principali fornitori di conti correnti, carte di credito, prestiti personali e servizi bancari aziendali. I clienti possono scegliere di gestire le proprie finanze in filiale tramite app mobile, internet, telefono e posta. Nationwide ha circa 25.000 dipendenti e la sua sede centrale è a Swindon, nel Regno Unito.  

In quanto fornitore di servizi finanziari di proprietà dei soci, e non degli azionisti, lo scopo di Nationwide è quello di offrire servizi bancari in modo più equo, più gratificante e per il bene della società. Per ulteriori informazioni, consulta Chi siamo | Nationwide.

 Componenti della soluzione IBM Content Manager OnDemand IBM Consulting
Creare un percorso più rapido verso il banking completamente digitale

Scopri come IBM ha aiutato Nationwide Building Society a creare un Digital Vault sicuro per ridurre il consumo di carta, abbassare i costi e offrire ai clienti un accesso più rapido ai propri documenti.

  1. Maggiori informazioni su IBM Consulting
Nota legale

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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici. 