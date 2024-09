Il marchio ha utilizzato IBM watsonx Advertising Accelerator e la tecnologia Click2Cart per ottenere la creatività digitale più efficace per ciascun utente e incrementare la loro metrica di conversione primaria: i clic dei consumatori al carrello presso cinque principali rivenditori.

Accelerator utilizza l'apprendimento automatico Watson, addestrato sul coinvolgimento dei consumatori e sui dati degli utenti, per prevedere le variazioni creative che hanno maggiori probabilità di generare conversioni tra vari tipi di target.



L'aggiunta della tecnologia Click2Cart ha consentito ai consumatori di inserire i prodotti del marchio nel carrello del rivenditore direttamente dal loro annuncio online, stimolando in ultima analisi l'azione, non solo l'interesse, per gli acquisti dei loro prodotti.



watsonx ha appreso continuamente quali elementi creativi e quali prodotti hanno trovato il favore del pubblico, fornendo ogni volta all'utente un annuncio correttamente personalizzato.



La tecnologia predittiva di Accelerator, alimentata dall'intelligenza artificiale, e Click2Cart hanno portato a risultati impressionanti, tra cui un notevole aumento del tasso di conversione:



aumento del 143% del tasso di conversione dall'inizio alla fine della campagna

108 varianti creative

990 clic al carrello totali.

Inoltre, il marchio ha appreso quali elementi creativi e messaggi sono più adatti per ciascun segmento di pubblico, compreso il fatto che la creatività pertinente a un determinato periodo dell'anno e la messaggistica specifica per il “click to cart” generano un maggior numero di conversioni rispetto ai titoli generici.