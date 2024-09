MUFG Bank ha intrapreso il proprio percorso di trasformazione con IBM nel 2018.Grazie a questa partnership, MUFG è in grado di automatizzare i processi e aumentare la produttività del personale.

Sfida di business Per rimanere competitiva nel settore dei servizi finanziari in rapida evoluzione, MUFG Bank ha mirato a realizzare una trasformazione aziendale attraverso l’uso della tecnologia digitale.

Trasformazione MUFG Bank ha collaborato con IBM Services per trasformare il proprio modello di business, automatizzare i processi e aumentare la produttività del personale in tutto il mondo.

Vantaggi aziendali Riduzione nei costi operativi Miglioramento efficienza operativa Aumento nella produttività del personale

Storia di una sfida aziendale Re-Imagining Strategy Per rimanere competitiva nel settore dei servizi finanziari in rapida evoluzione, MUFG Bank ha intrapreso la MUFG Re-Imagining Strategy nel 2018, che mira a realizzare una trasformazione aziendale attraverso l’uso della tecnologia digitale.MUFG aveva bisogno di un partner tecnologico che fosse al suo fianco in questa trasformazione.

Avevamo bisogno di automatizzare i processi e aumentare la produttività del personale in tutto il mondo Mike Truter Managing Director and Deputy Head of Systems Office for Asia MUFG Bank

Storia della trasformazione Accelerare la reinvenzione digitale MUFG Bank ha collaborato con IBM Services per supportare la MUFG Re-Imagining Strategy, pensata per trasformare il modello di business di MUFG concentrandosi sulla digitalizzazione e fornendo soluzioni ottimali ai clienti.Le tecnologie di leva come Blockchain, Internet of Things (IoT) e Robotic Process Automation, semplificano e automatizzano le operazioni quotidiane.Lavorando con IBM, MUFG Bank ha accelerato la reinvenzione digitale e aumentato la produttività del personale.

Storia dei risultati #BreakthroughPartnerships MUFG ha automatizzato i processi per migliorare l’efficienza operativa, aumentare la produttività del personale e ridurre i costi operativi.