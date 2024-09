Grazie alla collaborazione con IBM, MMPC si sta spostando verso modalità di business più sostenibili, economiche e produttive, gettando così le basi per un successo duraturo. Sebbene sia solo a metà del suo percorso quinquennale di trasformazione digitale, l’azienda sta già ottenendo risultati tangibili.

Il team IBM ha rispettato le scadenze pianificate e i budget per tutte le iniziative finora completate. Hara ribadisce che "se i nostri sistemi business-critical andassero fuori uso, il costo per noi sarebbe nell'ordine di milioni di dollari al giorno. Proteggendoci dai tempi di inattività non pianificati, il progetto con IBM ha ridotto drasticamente il rischio di queste perdite”.



Grazie a una migliore visibilità end-to-end dei dati dei veicoli lungo tutta la catena del valore, MMPC è in grado di prendere decisioni con maggiore efficacia.



Collaborando con IBM, MMPC mira a ridurre le scorte di magazzino e si sta muovendo verso un processo order-to-deliver, che comprimerà al minimo i costi. Il team IBM sta ora creando nuovi dashboard esecutivi per fornire ai manager metriche prestazionali in tempo reale. Sostituendo i processi basati su fogli di calcolo con informazioni in tempo reale, l'azienda sta fornendo all'alta dirigenza gli strumenti decisionali necessari per raggiungere livelli di efficienza ancora maggiori.



MMPC sta aumentando la propria attività di export e coltiva da lungo tempo l'ambizione di accrescere la quota di mercato detenuta nelle Filippine. Per dare riscontro all'aumento della domanda nella regione, la società ha ampliato l'operatività dei propri stabilimenti. Questo ha determinato in tutto il paese un aumento dei posti di lavoro nel settore manifatturiero. Il passo successivo per MMPC è collaborare con IBM all'automatizzazione dei processi ripetibili, che offrirà ancora più opportunità di risparmio sui costi. Alla fine, l'azienda spera di avere le giuste basi per diventare leader nel suo mercato interno.



Hara conclude: «Mentre ci avviamo a gran velocità verso il futuro del settore automobilistico, siamo felici di avere al nostro fianco IBM, che ci consente di rendere ancora più veloce il nostro percorso di trasformazione. Quello che stiamo facendo con IBM sta preparando il terreno per un miglioramento radicale dell'esperienza del cliente con il nostro brand, e ci consentirà di acquisire nuovi clienti, di collaborare ancora più proficuamente con i partner dell'ecosistema automobilistico e oltre, favorendo la crescita futura".