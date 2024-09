Per l’industria chimica, trasformare questa teoria in un prodotto commerciabile potrebbe generare grandi profitti per i decenni a venire date le sue svariate applicazioni, dai dispositivi mobili alle automobili fino a nuove forme di trasporto ancora inimmaginabili. Questo è uno dei motivi per cui Jamie Garcia, Senior Manager di Quantum Algorithms, Applications and Theory presso IBM e il suo team di chimici quantistici hanno trascorso molto tempo in videoconferenza con i colleghi ricercatori della Mitsubishi Chemical in Giappone.

Il team di IBM Quantum è stato contattato da Qi Gao di Mitsubishi Chemical e dal professor Naoki Yamamoto della Keio University per modellare e studiare il complesso meccanismo di riarrangiamento del superossido di litio, una fase chimica fondamentale nelle batterie al litio-ossigeno. La loro collaborazione getta le basi per simulare - e infine studiare - un problema legato a un'applicazione da mondo reale su un computer quantistico.

Si tratta di un compito impossibile da svolgere in modo efficiente anche sui più potenti supercomputer di oggi. Per il team di ricerca e sviluppo di Mitsubishi Chemical, la modellazione di una reazione elettrochimica così complessa su un computer classico si è rivelata incredibilmente difficile. Collaborando con i team IBM e IBM Q Hub della Keio University, Mitsubishi Chemical sta studiando come utilizzare i computer quantistici per creare simulazioni accurate di ciò che accade all'interno di una reazione chimica a livello molecolare.