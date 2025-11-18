IBM e MII creano una soluzione che consente ai clienti di superare le sfide dei sistemi legacy
Mitra Integrasi Informatika (MII), IBM Build Partner in Indonesia, è specializzata nella fornitura di solide soluzioni di integrazione per le aziende, in particolare nei segmenti bancario e finanziario. In qualità di protagonista nel panorama dell'integrazione delle transazioni e delle applicazioni, MII voleva aiutare le aziende ad affrontare con successo le sfide dei sistemi legacy complessi e inefficienti.
Molte aziende con vasti ambienti IT di livello aziendale richiedono pratiche di configurazione e manutenzione estese per ottimizzare le integrazioni. Questo livello di complessità implica un elevato ricorso a dipendenti qualificati e maggiori complicazioni operative. Le inefficienze a livello di transazioni, accessibilità delle informazioni e connettività tra varie applicazioni e servizi provocano interruzioni dei servizi, ostacolano la collaborazione e rallentano il ritmo delle iniziative di trasformazione digitale. Queste sfide possono ostacolare in modo significativo la capacità di un'azienda di utilizzare i dati in tempo reale e di semplificare i processi, influendo in ultima analisi sulla soddisfazione dei clienti e sulle prestazioni aziendali complessive.
Il MII ha riconosciuto la necessità di una soluzione di integrazione per risolvere queste sfide di integrazione e aiutare le aziende ad adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze aziendali e mantenere un vantaggio competitivo.
nelle timeline del progetto di integrazione utilizzando webMethods
nelle richieste di supporto IT quando si utilizza webMethods per l'integrazione
MII ha collaborato con IBM per creare una soluzione iPaaS dinamica con funzionalità di integrazione di dati, applicazioni e hybrid cloud: KOMI. MII ha scelto IBM per la sua solida offerta di integrazione ibrida, la vasta competenza nel settore e il solido rapporto con i partner. La piattaforma IBM WebMethods Hybrid Integration è stata utilizzata come base per la soluzione di integrazione specializzata di MII.
La collaborazione tra MII e IBM è iniziata con una valutazione approfondita degli ambienti aziendali esistenti e dei nuovi requisiti delle infrastrutture di pagamento in Indonesia. Il team di esperti di IBM ha lavorato a stretto contatto con MII per progettare una soluzione di integrazione su misura che affrontasse le sfide specifiche delle operazioni bancarie e finanziarie complesse, inclusa la connessione dei principali sistemi informativi per le transazioni e vari canali rivolti ai clienti. La soluzione è stata sviluppata per supportare funzionalità come il sistema Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST), lanciato nel dicembre 2021.
Le caratteristiche disponibili agli utenti KOMI tramite tecnologia WebMethods includono:
IBM webMethods e KOMI offrono diverse funzionalità e benefici per i clienti dei servizi bancari e finanziari.
Integrazione self-service: gli utenti non sviluppatori e non tecnici possono creare, configurare e gestire integrazioni senza competenze a livello di codifica, riducendo significativamente la dipendenza dai reparti IT e accelerando i progetti di integrazione.
Gestione dei dati centralizzata: utilizzando webMethods, KOMI compila centralmente le informazioni sulle transazioni, riducendo al minimo le interruzioni del servizio causate da incompatibilità di dati e applicazioni e migliorando l'accessibilità dei dati. Gli utenti possono ora accedere ai dati di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.
Integrazione ibrida basata su cloud: KOMI, basato su cloud computing ibrido, riduce la necessità di hardware di integrazione on-premise, diminuendo le spese di capitale e semplificando la complessità operativa.
Workflow automatizzati: IBM WebMethods consente alle aziende che utilizzano KOMI di creare workflow che collegano le applicazioni, semplificano i processi e automatizzano le attività ripetitive, permettendo agli utenti di concentrarsi su lavori di maggior valore e aumentando la produttività complessiva.
API management integrata: le funzionalità API di IBM consentono a KOMI di offrire una soluzione più scalabile e sicura per la gestione delle API durante l'intero ciclo di vita, eliminando la necessità di pubblicare API personalizzate o combinare API di altri servizi.
Il modello di prezzo basato su abbonamento di IBM WebMethods lo rende un'alternativa economica e scalabile alle soluzioni di integrazione tradizionali. Utilizzando la piattaforma IBM WebMethods, KOMI crea una singola fonte affidabile per i dati dei suoi utenti, migliora la connettività tra le applicazioni e aumenta l'agilità complessiva dell'azienda. Ciò consente ai clienti di MII di concentrarsi sull'offerta di esperienze migliori ai propri clienti e sulla crescita e sull'innovazione del business.
Grazie alle funzionalità di integrazione di IBM WebMethods e KOMI, le società di servizi bancari e finanziari possono ora allocare le risorse in modo più efficiente e concentrarsi sulle iniziative strategiche.
Secondo un rapporto di Forrester Consulting del 2024, gli utenti KOMI possono aspettarsi una riduzione del 40% delle tempistiche dei progetti di integrazione e una diminuzione del 30% delle richieste di supporto IT relative a problemi di integrazione.1 Gli ambienti di lavoro quotidiani degli utenti KOMI hanno registrato un notevole miglioramento e i dipendenti ora possono accedere e condividere i dati senza problemi tra le applicazioni. Ciò ha favorito una migliore collaborazione e ha semplificato i processi, portando in ultima analisi a un'organizzazione più agile e reattiva.
Come testimonianza dei benefici di webMethods, il CIO di un'azienda che ha adottato KOMI dice: “Con la soluzione IBM webMethods, non solo abbiamo semplificato il nostro ambiente di integrazione, ma abbiamo anche sbloccato nuove opportunità di innovazione. Il nostro team può ora concentrarsi sulla creazione di valore aziendale piuttosto che affrontare le complessità dell'integrazione".
Anche il settore bancario e finanziario in generale ha notato il successo di KOMI. Le aziende che utilizzano KOMI hanno stabilito un benchmark per la trasformazione digitale, dimostrando la potenza dell'integrazione basata su hybrid cloud nel promuovere l'agilità aziendale e la soddisfazione dei clienti.
MII intende esplorare ulteriormente le funzionalità di IBM WebMethods e KOMI, integrando applicazioni e servizi aggiuntivi per continuare ad alimentare i percorsi di trasformazione digitale dei propri clienti. IBM rimarrà un collaboratore chiave che fornisce supporto e competenze continui per garantire il continuo successo di MII nell'utilizzare al meglio tutto il potenziale di webMethods.
P.T. Mitra Integrasi Informatika (MII)è una sussidiaria di PT, azienda quotata in borsa. Metrodata Electronics, Tbk, fondata nel 1996. Con sede in Indonesia, MII è specializzata nella fornitura di servizi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT) a imprese e multinazionali. Le offerte dell'azienda includono infrastruttura, servizi gestiti ICT, integrazione di sistemi e implementazione completa di Enterprise Resource Planning (ERP). MII fornisce anche servizi di gestione e consulenza ICT basati sulle best practice di settore.
Scopri come WebMethods di IBM può aiutare a semplificare l'integrazione delle applicazioni, migliorare l'agilità e aumentare l'efficienza.
