MII ha collaborato con IBM per creare una soluzione iPaaS dinamica con funzionalità di integrazione di dati, applicazioni e hybrid cloud: KOMI. MII ha scelto IBM per la sua solida offerta di integrazione ibrida, la vasta competenza nel settore e il solido rapporto con i partner. La piattaforma IBM WebMethods Hybrid Integration è stata utilizzata come base per la soluzione di integrazione specializzata di MII.

La collaborazione tra MII e IBM è iniziata con una valutazione approfondita degli ambienti aziendali esistenti e dei nuovi requisiti delle infrastrutture di pagamento in Indonesia. Il team di esperti di IBM ha lavorato a stretto contatto con MII per progettare una soluzione di integrazione su misura che affrontasse le sfide specifiche delle operazioni bancarie e finanziarie complesse, inclusa la connessione dei principali sistemi informativi per le transazioni e vari canali rivolti ai clienti. La soluzione è stata sviluppata per supportare funzionalità come il sistema Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST), lanciato nel dicembre 2021.

Le caratteristiche disponibili agli utenti KOMI tramite tecnologia WebMethods includono:

Trasferimento online

Facilita il trasferimento di fondi utilizzando reti di trasferimento online locali, con monitoraggio in tempo reale di tutte le transazioni

Aiuta i team a implementare sia la fase 1 che la fase 2 di BI-FAST, supportando la connessione API e aiutando a fornire transazioni rapide e sicure

Semplifica la gestione e il monitoraggio delle transazioni VA e la gestione delle carte emesse dalla banca

Una piattaforma per il pagamento delle fatture, pronta per l'adozione di API aperte e in grado di gestire e utilizzare le API in modo efficace, sicuro e scalabile

IBM webMethods e KOMI offrono diverse funzionalità e benefici per i clienti dei servizi bancari e finanziari.

Integrazione self-service: gli utenti non sviluppatori e non tecnici possono creare, configurare e gestire integrazioni senza competenze a livello di codifica, riducendo significativamente la dipendenza dai reparti IT e accelerando i progetti di integrazione.

Gestione dei dati centralizzata: utilizzando webMethods, KOMI compila centralmente le informazioni sulle transazioni, riducendo al minimo le interruzioni del servizio causate da incompatibilità di dati e applicazioni e migliorando l'accessibilità dei dati. Gli utenti possono ora accedere ai dati di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.

Integrazione ibrida basata su cloud: KOMI, basato su cloud computing ibrido, riduce la necessità di hardware di integrazione on-premise, diminuendo le spese di capitale e semplificando la complessità operativa.

Workflow automatizzati: IBM WebMethods consente alle aziende che utilizzano KOMI di creare workflow che collegano le applicazioni, semplificano i processi e automatizzano le attività ripetitive, permettendo agli utenti di concentrarsi su lavori di maggior valore e aumentando la produttività complessiva.

API management integrata: le funzionalità API di IBM consentono a KOMI di offrire una soluzione più scalabile e sicura per la gestione delle API durante l'intero ciclo di vita, eliminando la necessità di pubblicare API personalizzate o combinare API di altri servizi.

Il modello di prezzo basato su abbonamento di IBM WebMethods lo rende un'alternativa economica e scalabile alle soluzioni di integrazione tradizionali. Utilizzando la piattaforma IBM WebMethods, KOMI crea una singola fonte affidabile per i dati dei suoi utenti, migliora la connettività tra le applicazioni e aumenta l'agilità complessiva dell'azienda. Ciò consente ai clienti di MII di concentrarsi sull'offerta di esperienze migliori ai propri clienti e sulla crescita e sull'innovazione del business.