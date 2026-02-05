IBM Turbonomic aiuta Maximus a ridurre gli sprechi di risorse, ridurre i costi e offrire servizi migliori alle comunità
Maximus, con sede a Tysons, Virginia, è un partner affidabile nella tecnologia del governo, che aiuta le agenzie governative federali, statali e locali a fornire servizi essenziali a milioni di persone. Ma dopo aver migrato al cloud adottando un approccio lift-and-shift, l'azienda si è trovata di fronte a una domanda cruciale: come garantire l'efficienza quando migliaia di server sono sovradimensionati e sottoutilizzati? Con workload distribuiti su oltre 4.000 server basati su cloud su centinaia di account cloud, la posta in gioco era alta, poiché ogni inefficienza poteva portare a sprechi di denaro. Sebbene gli strumenti cloud nativi offrissero insight, i falsi positivi identificati rallentavano i progressi. Maximus aveva bisogno di un modo più intelligente e automatizzato per ridimensionare le risorse, ridurre i costi e migliorare l'efficienza operativa senza compromettere l'erogazione del servizio.
Per superare le sfide di ottimizzazione del cloud, Maximus ha collaborato con IBM per implementare IBM Turbonomic, una piattaforma di automazione IT basata su AI che è diventata un fattore chiave per l'efficienza operativa. La capacità di Turbonomic di integrare più fonti di dati e fornire insight attuabili ha permesso a Maximus di dimensionare correttamente l'infrastruttura, eliminare lo spreco di risorse e migliorare le prestazioni. Le sue funzionalità hanno permesso agli ingegneri di concentrarsi su attività di maggior valore, mentre le funzioni di raggruppamento e di policy personalizzate hanno garantito l'allineamento delle decisioni con i livelli dell'applicazione. IBM ha lavorato a stretto contatto con Maximus per personalizzare la soluzione, trasformando processi manuali e reattivi in ottimizzazioni automatizzate e proattive. Come ha osservato Chris Ray, Vice President of Cloud Technology di Maximus, "Turbonomic ci ha fornito la visibilità di cui avevamo bisogno per ottimizzare la spesa e migliorare le prestazioni su larga scala. Con oltre 1000 tipi di istanze di calcolo tra i principali provider di cloud, l'utilizzo della tecnologia per valutare l'opzione giusta è l'unico modo per tenere il passo".
La trasformazione delle operazioni cloud e l'implementazione di IBM Turbonomic hanno aiutato Maximus a ottenere guadagni di efficienza misurabili e risparmi sui costi. L'azienda ha eliminato l'overprovisioning, semplificato l'allocazione delle risorse e affinato le prestazioni dell'applicazione, migliorando l'erogazione dei servizi per i clienti del governo. Con le nuove funzionalità in atto, ora gli ingegneri si concentrano su attività di maggior valore, mentre Turbonomic garantisce che i workload ricevano le risorse di cui hanno bisogno. Chris Ray continua: "Questa ottimizzazione ha il potenziale per offrire notevoli risparmi su base continuativa. Se si riesce a ridurre l'elaborazione e lo storage di pochi centesimi all'ora, su migliaia di risorse che funzionano 24 ore x 365 giorni all'anno, il risultato è molto concreto". Marie Russell, Vice President, Global Strategic Partner Acceleration, ha affermato: "IBM ha dimostrato di essere un consulente e un partner affidabile. Turbonomic è il fattore abilitante di cui la nostra organizzazione aveva bisogno: automatizzare il corretto dimensionamento su larga scala, migliorare le operazioni e rafforzare le prestazioni in modo che i nostri ingegneri possano concentrarsi sui risultati della missione per i cittadini a cui prestiamo i nostri servizi".
Oltre all'impatto finanziario, Maximus ha rafforzato la capacità di offrire un accesso fluido ed equo ai servizi critici tra enti di governo. Guardando al futuro, Maximus prevede di espandere l'adozione di Turbonomic a livello globale e di implementare la sua versione autorizzata FedRAMP, disponibile nel FedRAMP Marketplace, per supportare i clienti federali. Chris Ray afferma: "Turbonomic non è solo uno strumento, è un catalizzatore per il cambiamento culturale e operativo. Permette ai nostri ingegneri di valutare e correggere più rapidamente i workload non correttamente dimensionati, riducendo i potenziali problemi di produzione, abbattendo i costi e, in alcuni casi, entrambe le cose allo stesso tempo".
Maximus, fondata nel 1975 e con sede a Tysons, Virginia, fornisce servizi e soluzioni tecnologiche che aiutano le agenzie governative a fornire programmi critici ai cittadini. Al servizio di clienti federali, statali e locali, Maximus si concentra sul miglioramento dell'erogazione dei servizi pubblici attraverso l'innovazione e l'efficienza operativa.
IBM Turbonomic è una piattaforma basata su AI che analizza continuamente la domanda dell'applicazione e genera raccomandazioni attuabili e automatizzabili per le modifiche alle risorse di calcolo, storage e rete per garantire le prestazioni ottimizzando i costi. Integrando molteplici fonti di dati e azioni raccomandate, Turbonomic consente alle organizzazioni di automatizzare le decisioni sulle risorse, eliminare gli sprechi, garantire le prestazioni e migliorare l'efficienza operativa in ambienti ibridi e multicloud.
