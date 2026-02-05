La trasformazione delle operazioni cloud e l'implementazione di IBM Turbonomic hanno aiutato Maximus a ottenere guadagni di efficienza misurabili e risparmi sui costi. L'azienda ha eliminato l'overprovisioning, semplificato l'allocazione delle risorse e affinato le prestazioni dell'applicazione, migliorando l'erogazione dei servizi per i clienti del governo. Con le nuove funzionalità in atto, ora gli ingegneri si concentrano su attività di maggior valore, mentre Turbonomic garantisce che i workload ricevano le risorse di cui hanno bisogno. Chris Ray continua: "Questa ottimizzazione ha il potenziale per offrire notevoli risparmi su base continuativa. Se si riesce a ridurre l'elaborazione e lo storage di pochi centesimi all'ora, su migliaia di risorse che funzionano 24 ore x 365 giorni all'anno, il risultato è molto concreto". Marie Russell, Vice President, Global Strategic Partner Acceleration, ha affermato: "IBM ha dimostrato di essere un consulente e un partner affidabile. Turbonomic è il fattore abilitante di cui la nostra organizzazione aveva bisogno: automatizzare il corretto dimensionamento su larga scala, migliorare le operazioni e rafforzare le prestazioni in modo che i nostri ingegneri possano concentrarsi sui risultati della missione per i cittadini a cui prestiamo i nostri servizi".

Oltre all'impatto finanziario, Maximus ha rafforzato la capacità di offrire un accesso fluido ed equo ai servizi critici tra enti di governo. Guardando al futuro, Maximus prevede di espandere l'adozione di Turbonomic a livello globale e di implementare la sua versione autorizzata FedRAMP, disponibile nel FedRAMP Marketplace, per supportare i clienti federali. Chris Ray afferma: "Turbonomic non è solo uno strumento, è un catalizzatore per il cambiamento culturale e operativo. Permette ai nostri ingegneri di valutare e correggere più rapidamente i workload non correttamente dimensionati, riducendo i potenziali problemi di produzione, abbattendo i costi e, in alcuni casi, entrambe le cose allo stesso tempo".