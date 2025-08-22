Matrix Renewables semplifica le operazioni di energia sostenibile

Ostacoli di processo nel percorso di sostenibilità

Matrix Renewables, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili, si è costruita una solida reputazione grazie a un impegno riconosciuto nello sviluppo di soluzioni energetiche sostenibili a livello internazionale. Con un portfolio diversificato e internazionale di asset solari, l'azienda mira a massimizzare la generazione di energia pulita e a crescere rapidamente, ottimizzando al contempo la propria efficienza operativa.

Prima di collaborare con IBM, Matrix Renewables aveva problemi operativi di onboarding e monitoraggio degli asset rapidamente acquisiti e/o costruiti, a causa del monitoraggio decentralizzato che utilizzava più sistemi Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). Questi processi frammentati hanno generato processi dispendiosi in termini di tempo, ritardi nella risoluzione dei problemi, problemi di configurazione SCADA nascosti e monitoraggio inefficace su larga scala. Di conseguenza, i costi operativi marginali non sono stati ottimizzati e la capacità dell'azienda di scalare e raggiungere gli obiettivi di crescita a lungo termine era limitata.
75% riduzione dei tempi di rendicontazione 10% riduzione dei tempi di inattività  Aumento notevole dell'efficienza della produzione
IBM Maximo Renewables ha fornito ai nostri asset manager un processo decisionale basato sui dati, migliorando la visibilità in tutta la nostra organizzazione.
Víctor Martínez Head of Asset Management, LATAM and Europe Matrix Renewables
Reinventare l'efficienza con IBM Maximo Renewables

Per superare il monitoraggio frammentato, consentirne la crescita e ottimizzare al contempo le operazioni, Matrix Renewables ha collaborato con IBM per implementare una piattaforma centralizzata e intelligente basata sul software IBM® Maximo Renewables. Questa soluzione unifica i dati dei principali fornitori di soluzioni SCADA, tra cui GPM, AlsoEnergy e Inaccess, e di sette produttori di apparecchiature originali (OEM) di tracker, il che ha portato a una visibilità quasi in tempo reale su tutto il portfolio. Ciò comporta anche flessibilità nella selezione delle soluzioni SCADA per ogni progetto, a seconda dei requisiti TSO e delle preferenze dei fornitori di EPC, senza perdere l'integrità dei dati in un sistema di monitoraggio di livello superiore.

Piuttosto che integrare direttamente i sistemi SCADA, il team ha lavorato tramite le API dei provider SCADA, tuttavia questo ha introdotto nuove problematiche, come i limiti di frequenza delle query, le restrizioni alle chiamate simultanee e gli scenari di timeout. Nonostante questi vincoli, l'integrazione è stata accuratamente ottimizzata per ottenere un'ampia disponibilità e qualità dei dati. La flessibilità della soluzione IBM ha consentito anche una perfetta integrazione con sistemi locali, come nControl in Cile, garantendo una copertura operativa completa.

Al centro di questa trasformazione c'è la funzionalità di analytics di IBM, che combina AI e machine learning per rilevare prestazioni non soddisfacenti, rivelare inefficienze nascoste e supportare decisioni basate sui dati che influiscono direttamente sul ROI. Identificando e recuperando le perdite di energia, Matrix Renewables ottiene un vantaggio strategico nell'ottimizzazione delle prestazioni degli asset.

L'approccio di IBM orientato al cliente è stato fondamentale per il successo di Matrix Renewables. Un Customer Success Manager (CSM) dedicato e l'accesso al team IBM Global Support e al suo solido set di strumenti hanno assicurato una guida proattiva, la risoluzione tempestiva degli errori SCADA e un percorso di implementazione ottimale. Matrix Renewables è riuscita a passare da procedure di monitoraggio dei singoli siti a un metodo centralizzato proattivo e basato sui dati per l'ottimizzazione delle prestazioni degli asset. —Questo ha reso Matrix più efficiente grazie al controllo centralizzato e semplificato, ha migliorato la trasparenza e la reportistica interne e, cosa più importante, ha creato una piattaforma di monitoraggio centralizzato e scalabile delle prestazioni in grado di supportare una crescita scalabile.
Integrandoci con i nostri strumenti di BI, possiamo tracciare senza problemi le principali metriche aziendali, come budget, risorse ed entrate, attraverso il data warehouse di Maximo Renewables.
Javier Tirado Global Head of Operations, Senior Director Matrix Renewables
Una prova di innovazione ed efficienza

L'integrazione di IBM Maximo Renewables ha introdotto miglioramenti significativi, tra cui una riduzione del 75% dei tempi di rendicontazione, una riduzione del 10% dei tempi di inattività e un aumento riconosciuto dell'efficienza della produzione annuale. Questi progressi sono stati guidati dall'automazione della generazione di report utilizzando uno strumento di business intelligence (BI) interno collegato al data warehouse basato su IBM Maximo Renewables, migliorando la trasparenza tra i principali KPI operativi e finanziari.

"IBM Maximo Renewables ha consentito ai nostri asset manager di prendere decisioni basate sui dati, offrendo maggiore visibilità nella nostra organizzazione e aiutandoci a scalare e ottimizzare le nostre operazioni più velocemente", afferma Víctor Martínez, Head of Asset Management LATAM and Europe di Matrix Renewables.

Il passaggio dal monitoraggio decentralizzato e manuale degli asset a una piattaforma unificata ha semplificato i processi, consentendo a Matrix Renewables di generare report e dashboard su più livelli in tempo reale. Le notifiche di avviso e l'accesso controllato agli strumenti hanno anche migliorato la collaborazione con la funzione Operations and Maintenance (O&M) e gli appaltatori. Inoltre, la rappresentazione digitale degli asset viene ora convalidata durante l'onboarding operativo, garantendo la precisione della soluzione SCADA sin dall'inizio e riducendo al minimo i problemi di prestazioni futuri.

Per facilitare la scalabilità e la resilienza delle sue operazioni future, Matrix Renewables prevede di continuare a utilizzare questa tecnologia quando espanderà il suo portfolio di energie rinnovabili a livello internazionale. La partnership con IBM rimane una pietra miliare della sua trasformazione digitale, per guidare l'innovazione e promuovere la sostenibilità nel settore delle energie rinnovabili.
Riteniamo che il prodotto offra solide funzionalità di analytics preconfigurate e ora ci stiamo concentrando sullo stato di salute del DC e sulle prestazioni del tracker attraverso queste funzionalità.
Víctor Martínez Head of Asset Management, LATAM and Europe Matrix Renewables
Informazioni su Matrix Renewables

Matrix Renewables  è una piattaforma di energia rinnovabile creata e sostenuta dal gestore patrimoniale alternativo globale TPG e dalla sua piattaforma di impact investing da 28 miliardi di dollari. L'attuale portfolio di Matrix Renewables è composto da 15,5 GW di progetti solari, di conservazione e di idrogeno verde in Europa, Stati Uniti e America Latina. Per maggiori informazioni, visita www.matrixrenewables.com.

 Componente della soluzione IBM Maximo Renewables
