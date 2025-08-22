Per superare il monitoraggio frammentato, consentirne la crescita e ottimizzare al contempo le operazioni, Matrix Renewables ha collaborato con IBM per implementare una piattaforma centralizzata e intelligente basata sul software IBM® Maximo Renewables. Questa soluzione unifica i dati dei principali fornitori di soluzioni SCADA, tra cui GPM, AlsoEnergy e Inaccess, e di sette produttori di apparecchiature originali (OEM) di tracker, il che ha portato a una visibilità quasi in tempo reale su tutto il portfolio. Ciò comporta anche flessibilità nella selezione delle soluzioni SCADA per ogni progetto, a seconda dei requisiti TSO e delle preferenze dei fornitori di EPC, senza perdere l'integrità dei dati in un sistema di monitoraggio di livello superiore.

Piuttosto che integrare direttamente i sistemi SCADA, il team ha lavorato tramite le API dei provider SCADA, tuttavia questo ha introdotto nuove problematiche, come i limiti di frequenza delle query, le restrizioni alle chiamate simultanee e gli scenari di timeout. Nonostante questi vincoli, l'integrazione è stata accuratamente ottimizzata per ottenere un'ampia disponibilità e qualità dei dati. La flessibilità della soluzione IBM ha consentito anche una perfetta integrazione con sistemi locali, come nControl in Cile, garantendo una copertura operativa completa.

Al centro di questa trasformazione c'è la funzionalità di analytics di IBM, che combina AI e machine learning per rilevare prestazioni non soddisfacenti, rivelare inefficienze nascoste e supportare decisioni basate sui dati che influiscono direttamente sul ROI. Identificando e recuperando le perdite di energia, Matrix Renewables ottiene un vantaggio strategico nell'ottimizzazione delle prestazioni degli asset.

L'approccio di IBM orientato al cliente è stato fondamentale per il successo di Matrix Renewables. Un Customer Success Manager (CSM) dedicato e l'accesso al team IBM Global Support e al suo solido set di strumenti hanno assicurato una guida proattiva, la risoluzione tempestiva degli errori SCADA e un percorso di implementazione ottimale. Matrix Renewables è riuscita a passare da procedure di monitoraggio dei singoli siti a un metodo centralizzato proattivo e basato sui dati per l'ottimizzazione delle prestazioni degli asset. —Questo ha reso Matrix più efficiente grazie al controllo centralizzato e semplificato, ha migliorato la trasparenza e la reportistica interne e, cosa più importante, ha creato una piattaforma di monitoraggio centralizzato e scalabile delle prestazioni in grado di supportare una crescita scalabile.