Mastech InfoTrellis (link esterno a ibm.com) è un famoso fornitore a livello globale di servizi di consulenza strategica specializzato in strategie IT complete e soluzioni all'avanguardia per la modernizzazione dei dati. Il loro portafoglio comprende offerte di dati in movimento, dati come risorse, attivazione dei dati, analisi, AI e data science, tutte volte a consentire l'utilizzo dei dati su larga scala e a sbloccare il potenziale decisionale illimitato dei dati.