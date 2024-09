La pandemia globale ha imposto dei limiti evidenti, modificando le modalità operative, limitando gli spostamenti e aumentando la complessità gestionale di molte filiere mettendo in evidenza l’importanza dell’infrastruttura informatica che rappresenta un nodo cruciale per la gestione, la comunicazione e l'operatività dei siti e dei dipendenti in tutto il mondo. Inoltre, l'aumento dei rischi di cyber security nelle filiere produttive è diventato sempre più frequente, in particolare a causa dello smartworking e delle recenti crisi geopolitiche.

L'obiettivo futuro è sicuramente omogeneizzare il più possibile le applicazioni in ambito MES (Manufacturing Execution System) per avere situazioni più gestibili, meno costose e più sicure. Sarà inoltre fondamentale ideare un data warehouse per le operation che, grazie all’integrazione con algoritmi di AI e machine learning, ci aiuti a capire dove performiamo meglio e individuare i margini di miglioramento su cui è necessario investire. Una strategia che abbiamo già per la parte commerciale e che vogliamo adottare in fase di produzione per aumentare la qualità in tutti i nostri siti.

Infine, punteremo ad integrare sempre di più strumenti digitali e automatizzati all’interno della catena produttiva, come stiamo facendo con la stampa digitale in continuo su coils, in modo da allinearci ad una tendenza di mercato che punta sempre più alla personalizzazione dei prodotti.