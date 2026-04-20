Intelligente e affidabile per tutti: la piattaforma unificata di Madrid per l'affidabilità cittadina

Il Comune di Madrid gestisce uno dei più grandi e complessi ecosistemi di servizi urbani in Europa, amministrando milioni di asset, centinaia di migliaia di ispezioni e oltre un milione di richieste dei cittadini ogni anno, su un vasto portfolio geograficamente distribuito di infrastrutture urbane critiche, dall’illuminazione stradale e le aree verdi agli spazi pubblici, dalla raccolta dei rifiuti al monitoraggio ambientale, fino alle infrastrutture legate alla mobilità. Nel corso del tempo, i sistemi a supporto di questi servizi si sono evoluti in silos, con inventari, manutenzione, ispezioni, fatturazione e notifiche ai cittadini distribuiti su applicazioni scollegate tra loro. Questa frammentazione limitava la visibilità, rallentando i tempi di risposta e rendendo difficile misurare in modo coerente le prestazioni tra fornitori e dipartimenti.

Con l’aumento delle esigenze operative (e con eventi dirompenti che hanno evidenziato lacune nella resilienza), la città ha dovuto comunque coordinare oltre 25 fornitori di servizi, caratterizzati da modelli operativi diversi e SLA più rigorosi, il tutto con budget e risorse limitati. Il passaggio di Madrid da un modello basato sul pagamento delle attività a uno orientato ai risultati ha reso necessario disporre di indicatori di qualità coerenti e di una supervisione unificata, che gli strumenti legacy non erano in grado di supportare. Come ha affermato Juan Corro, General IT Director del Comune di Madrid, Madrid "doveva offrire più valore con meno". I leader cittadini hanno capito che gli interventi incrementali non erano più sufficienti: serviva un’unica infrastruttura operativa in grado di unificare i dati, garantire la qualità su larga scala e assicurare che ogni euro speso generasse un valore tangibile e trasparente per i cittadini.