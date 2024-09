La compagnia assicurativa ha collaborato con IBM® Software Services for WebSphere® per la distribuzione del software IBM WebSphere con lo scopo di aggiornare e migliorare le prestazioni del sistema.

Storia di una sfida aziendale Per garantire maggiore produttività e massima disponibilità, questa compagnia assicurativa desiderava aggiornare i propri sistemi.

Trasformazione La compagnia assicurativa ha collaborato con IBM Software Services for WebSphere per la distribuzione del software IBM WebSphere con lo scopo di aggiornare e migliorare le prestazioni del sistema.

WebSphere Application Server è la piattaforma per il nostro sistema di nuova generazione e gestisce 26 ambienti diversi, ovvero l'80% o più delle nostre attività mission critical. Sono felice di dire che non abbiamo mai avuto problemi da quando lo abbiamo aggiornato. Director of IT Insurance Company