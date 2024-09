Nel 2017, ANZ si è rivolta a IBM® Research con l'intenzione di digitalizzare una serie di processi aziendali, uno dei quali era il processo relativo alle garanzie bancarie.

Insieme, la banca e il team di ricerca hanno identificato la blockchain come componente chiave di una potenziale soluzione in grado di trasformare il ciclo di vita della garanzia, compresa l'emissione, la modifica, la cancellazione ed eventuali reclami, per tutte le organizzazioni coinvolte.

“Abbiamo deciso di realizzare un progetto proof-of-concept (POC) per dimostrare che potevamo digitalizzare il processo di garanzia bancaria. La blockchain era qualcosa che mi appassionava", afferma Dobson, "e stavamo cercando un caso d'uso unico e genuino per tutti i settori. Era questo.

“Collaborare con IBM è stata una decisione molto semplice. Avevamo un caso d'uso aziendale e ci serviva una soluzione di livello bancario, quella che credevamo IBM potesse offrire".

ANZ ha invitato un'altra banca, Westpac, a partecipare al POC. Anche Scentre Group Limited, società di centri commerciali e cliente di entrambe le banche, ha accettato di partecipare. Supportato dalla IBM Blockchain Platform su IBM® Cloud, il POC ha applicato la tecnologia di registro distribuito (distributed ledger technology, DLT) sicura, trasparente e immutabile della blockchain per standardizzare e gestire le garanzie bancarie.

"Uno dei grandi punti di forza della blockchain in ambito aziendale è la riconciliazione delle informazioni tra più parti. Il punto non è che non ci fidiamo di queste parti: vogliamo solo essere sicuri che i nostri sistemi possano comunicare perfettamente tra loro", spiega Dobson.

Leggi il white paper con i risultati del POC.

Nel 2019, la Commonwealth Bank of Australia (CBA) si è unita ad ANZ, Westpac, Scentre Group e a un team blockchain di IBM® Global Business Services insieme al team di IBM Research per costituire il consorzio noto come Lygon 1B Pty Ltd.. Insieme, le società si sono proposte di progettare e sviluppare un prototipo a livello produttivo utilizzando dati reali per creare garanzie giuridicamente vincolanti per la locazione di immobili al dettaglio.

Nel giugno del 2020, i dirigenti del consorzio Lygon hanno ritenuto che la soluzione avesse un valore commerciale e hanno deciso di rivolgersi a IBM® Global Technology Services per ottenere e gestire una piattaforma di produzione. Lygon conta anche su IBM Security Services per garantire che la piattaforma, che verrà fornita come servizio, sia progettata in modo da garantire elevata disponibilità e sicurezza.

"La commercializzazione della piattaforma Lygon rappresenta una pietra miliare significativa per la tecnologia blockchain in Australia e a livello globale". In due anni siamo passati da un proof of concept a una società di nuova costituzione e a una piattaforma disponibile in commercio, in un momento in cui la domanda di soluzioni digitali non è mai stata così forte", afferma Dobson.