"Siamo entusiasti di esplorare le opportunità offerte dall'AI generativa nel settore dell'assistenza clienti, in particolare nel settore bancario. Prevediamo di utilizzare le funzionalità NLP in turco per creare chatbot cognitivi più robusti e accurati per i mercati locali e migliorare l'esperienza complessiva dei clienti."



Tolga Artan

CEO

LuckyEye