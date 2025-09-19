LPS migliora la visibilità e le prestazioni in tutte le operazioni IT con IBM® Instana
LPS, membro di Lenovo Group, fornisce servizi IT nei settori finanziario, delle telecomunicazioni, retail e pubblico nella regione dell'Asia-Pacifico. Con la crescente adozione della trasformazione digitale da parte delle aziende, i volumi di dati sono aumentati, il traffico di lavoro da remoto si è stabilizzato a livelli elevati e i requisiti di sicurezza e conformità sono diventati sempre più rigorosi. Per restare al passo con queste crescenti esigenze, LPS si è resa conto di dover aggiornare la sua infrastruttura esistente. La sua suite forniva istantanee puntuali di server locali, applicazioni e piattaforme cloud, ma mancava di una visione unificata per orchestrare la gestione proattiva degli incidenti prevista dai rigorosi impegni a livello di servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Allo stesso tempo, i progetti pilota di analytics, trattamento dei dati e realtà virtuale immersiva (VR) e realtà aumentata (AR) nel settore del retail hanno determinato un forte aumento delle richieste di elaborazione e storage. Senza insight centralizzati, i team LPS si sono trovati a verificare le metriche delle prestazioni in silo, con conseguenti cicli di risposta in ritardo, utilizzo non ottimale delle risorse e numerose inefficienze di pianificazione. Per supportare le ambizioni di crescita dei propri clienti, LPS aveva bisogno di un'architettura ad alte prestazioni, sicura e scalabile in grado di offrire una visibilità completa, automatizzare le operazioni di routine e allineare la pianificazione della capacità all'evoluzione delle esigenze aziendali.
Per soddisfare le esigenze in evoluzione dei propri clienti aziendali che operano in settori dinamici e ad alta intensità di dati, LPS ha collaborato con IBM per modernizzare la propria base IT. L'obiettivo era creare un'infrastruttura sicura, intelligente e scalabile in grado di supportare l'aumento di volumi di dati e dei workload basati sull'AI e le crescenti aspettative dei clienti. Insieme, hanno realizzato una trasformazione basata su quattro pilastri strategici:
Grazie all'osservabilità unificata e all'automazione intelligente, LPS ha migliorato notevolmente l'efficienza e l'agilità IT. I team possono ora risolvere i problemi legati alle prestazioni più rapidamente, ridurre il tempo medio di risoluzione (MTTR) e ridurre al minimo i tempi di inattività non pianificati, con conseguente miglioramento delle prestazioni dei livelli di servizio per i loro clienti aziendali.
Combinando il monitoraggio in tempo reale di IBM® Instana con la potenza di elaborazione e l'efficienza energetica di IBM® LinuxONE, LPS ha anche ridotto la complessità dell'infrastruttura e ottimizzato l'uso delle risorse negli ambienti ibridi. Questo processo aiuta i clienti a evitare l'overprovisioning e a controllare i costi senza compromettere la velocità, la sicurezza o la scalabilità.
Di conseguenza, LPS è più preparata per supportare l'innovazione digitale in tutti i settori, dalla fornitura di piattaforme bancarie sicure mobili all'implementazione di tecnologie di retail immersive e soluzioni per smart city. Con la flessibilità per scalare e l'intelligenza per adattarsi, LPS aiuta i propri clienti a creare imprese resilienti e pronte per il futuro.
Lenovo PCCW Solutions (LPS) (link esterno a ibm.com) è un fornitore leader di soluzioni IT e tecnologia nella regione dell'Asia-Pacifico. LPS collabora con governi e imprese per raggiungere l'eccellenza nella trasformazione digitale, guidando la crescita aziendale attraverso soluzioni leader di mercato e best practice. In qualità di orgoglioso membro del gruppo Lenovo, LPS ha sbloccato nuove sinergie con la portata globale e le funzionalità tecnologiche di Lenovo, concentrandosi su AI, data practice, cloud e cybersecurity. Con il suo team di oltre 4.000 esperti di dominio e una solida rete di partner di ecosistema, LPS si impegna a fornire soluzioni basate sull'AI e best practice per aiutare le organizzazioni a eccellere nel loro percorso digitale.
Sblocca le prestazioni delle applicazioni cloud-native con un'observability automatizzata e basata sull'AI.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, il logo IBM, IBM Instana, Instana e Turbonomic sono marchi di IBM Corp. registrati in diverse giurisdizioni del mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.