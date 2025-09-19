Promuovere la resilienza delle applicazioni nelle imprese urbane con l'observability dell'AI

LPS migliora la visibilità e le prestazioni in tutte le operazioni IT con IBM® Instana

Auto che sfrecciano su una strada a doppio senso
Abilitare operazioni IT sicure e senza ostacoli per i propri clienti

LPS, membro di Lenovo Group, fornisce servizi IT nei settori finanziario, delle telecomunicazioni, retail e pubblico nella regione dell'Asia-Pacifico. Con la crescente adozione della trasformazione digitale da parte delle aziende, i volumi di dati sono aumentati, il traffico di lavoro da remoto si è stabilizzato a livelli elevati e i requisiti di sicurezza e conformità sono diventati sempre più rigorosi. Per restare al passo con queste crescenti esigenze, LPS si è resa conto di dover aggiornare la sua infrastruttura esistente. La sua suite forniva istantanee puntuali di server locali, applicazioni e piattaforme cloud, ma mancava di una visione unificata per orchestrare la gestione proattiva degli incidenti prevista dai rigorosi impegni a livello di servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Allo stesso tempo, i progetti pilota di analytics, trattamento dei dati e realtà virtuale immersiva (VR) e realtà aumentata (AR) nel settore del retail hanno determinato un forte aumento delle richieste di elaborazione e storage. Senza insight centralizzati, i team LPS si sono trovati a verificare le metriche delle prestazioni in silo, con conseguenti cicli di risposta in ritardo, utilizzo non ottimale delle risorse e numerose inefficienze di pianificazione. Per supportare le ambizioni di crescita dei propri clienti, LPS aveva bisogno di un'architettura ad alte prestazioni, sicura e scalabile in grado di offrire una visibilità completa, automatizzare le operazioni di routine e allineare la pianificazione della capacità all'evoluzione delle esigenze aziendali.
Reportistica finanziaria tempi di inattività ridotti per la risoluzione dei problemi Ottimizzato costi con operazioni IT semplificate
Implementare il monitoraggio basato sull'AI e un'architettura di hybrid cloud

Per soddisfare le esigenze in evoluzione dei propri clienti aziendali che operano in settori dinamici e ad alta intensità di dati, LPS ha collaborato con IBM per modernizzare la propria base IT. L'obiettivo era creare un'infrastruttura sicura, intelligente e scalabile in grado di supportare l'aumento di volumi di dati e dei workload basati sull'AI e le crescenti aspettative dei clienti. Insieme, hanno realizzato una trasformazione basata su quattro pilastri strategici:

  • Modernizzazione dell'infrastruttura: LPS ha implementato server IBM® LinuxONE ad alte prestazioni all'interno di un'architettura di hybrid cloud, bilanciando il controllo dei cloud privati per workload sensibili con l'elasticità dei cloud pubblici per supportare requisiti di calcolo scalabili.

  • Osservabilità alimentata dall'AI: la piattaforma IBM® Instana Observability è stata implementata per consentire il monitoraggio full stack e in tempo reale di ambienti fisici, virtuali, containerizzati e serverless. Il tracciamento basato sull'AI, l'analisi della causa principale e gli avvisi intelligenti riducono la risoluzione manuale dei problemi e accelerano la risoluzione degli incidenti.

  • Gestione dei dati e della sicurezza: centralizzando i dati strutturati e non in un data lake, LPS ha migliorato la governance dei dati. Il rilevamento delle minacce in tempo reale e i rigorosi controlli di accesso hanno contribuito a garantire la conformità, la continuità e la fiducia dei clienti.

  • Automazione e flessibilità: LPS ha utilizzato tecnologie di AI e machine learning (ML) per automatizzare la correzione degli incidenti, ha integrato la piattaforma IBM® Turbonomic Application Resource Management (ARM) per ottimizzare l'allocazione delle risorse in modo dinamico e ha adottato la containerizzazione e i microservizi che hanno portato a un ridimensionamento agile e a operazioni resilienti.
Operazioni più intelligenti e migliori risultati aziendali

Grazie all'osservabilità unificata e all'automazione intelligente, LPS ha migliorato notevolmente l'efficienza e l'agilità IT. I team possono ora risolvere i problemi legati alle prestazioni più rapidamente, ridurre il tempo medio di risoluzione (MTTR) e ridurre al minimo i tempi di inattività non pianificati, con conseguente miglioramento delle prestazioni dei livelli di servizio per i loro clienti aziendali.

Combinando il monitoraggio in tempo reale di IBM® Instana con la potenza di elaborazione e l'efficienza energetica di IBM® LinuxONE, LPS ha anche ridotto la complessità dell'infrastruttura e ottimizzato l'uso delle risorse negli ambienti ibridi. Questo processo aiuta i clienti a evitare l'overprovisioning e a controllare i costi senza compromettere la velocità, la sicurezza o la scalabilità.

Di conseguenza, LPS è più preparata per supportare l'innovazione digitale in tutti i settori, dalla fornitura di piattaforme bancarie sicure mobili all'implementazione di tecnologie di retail immersive e soluzioni per smart city. Con la flessibilità per scalare e l'intelligenza per adattarsi, LPS aiuta i propri clienti a creare imprese resilienti e pronte per il futuro.
Logo LPS
Informazioni su Lenovo PCCW Solutions (LPS)

Lenovo PCCW Solutions (LPS) (link esterno a ibm.com) è un fornitore leader di soluzioni IT e tecnologia nella regione dell'Asia-Pacifico. LPS collabora con governi e imprese per raggiungere l'eccellenza nella trasformazione digitale, guidando la crescita aziendale attraverso soluzioni leader di mercato e best practice. In qualità di orgoglioso membro del gruppo Lenovo, LPS ha sbloccato nuove sinergie con la portata globale e le funzionalità tecnologiche di Lenovo, concentrandosi su AI, data practice, cloud e cybersecurity. Con il suo team di oltre 4.000 esperti di dominio e una solida rete di partner di ecosistema, LPS si impegna a fornire soluzioni basate sull'AI e best practice per aiutare le organizzazioni a eccellere nel loro percorso digitale.

 Componenti della soluzione Soluzione IBM® Instana IBM LinuxONE IBM Turbonomic
Accedi ai dati full-stack in tempo reale

 Sblocca le prestazioni delle applicazioni cloud-native con un'observability automatizzata e basata sull'AI.

 Scopri di più Richiedi una prova gratuita di IBM Instana
Legale

© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, il logo IBM, IBM Instana, Instana e Turbonomic sono marchi di IBM Corp. registrati in diverse giurisdizioni del mondo. 

Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.