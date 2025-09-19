LPS, membro di Lenovo Group, fornisce servizi IT nei settori finanziario, delle telecomunicazioni, retail e pubblico nella regione dell'Asia-Pacifico. Con la crescente adozione della trasformazione digitale da parte delle aziende, i volumi di dati sono aumentati, il traffico di lavoro da remoto si è stabilizzato a livelli elevati e i requisiti di sicurezza e conformità sono diventati sempre più rigorosi. Per restare al passo con queste crescenti esigenze, LPS si è resa conto di dover aggiornare la sua infrastruttura esistente. La sua suite forniva istantanee puntuali di server locali, applicazioni e piattaforme cloud, ma mancava di una visione unificata per orchestrare la gestione proattiva degli incidenti prevista dai rigorosi impegni a livello di servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Allo stesso tempo, i progetti pilota di analytics, trattamento dei dati e realtà virtuale immersiva (VR) e realtà aumentata (AR) nel settore del retail hanno determinato un forte aumento delle richieste di elaborazione e storage. Senza insight centralizzati, i team LPS si sono trovati a verificare le metriche delle prestazioni in silo, con conseguenti cicli di risposta in ritardo, utilizzo non ottimale delle risorse e numerose inefficienze di pianificazione. Per supportare le ambizioni di crescita dei propri clienti, LPS aveva bisogno di un'architettura ad alte prestazioni, sicura e scalabile in grado di offrire una visibilità completa, automatizzare le operazioni di routine e allineare la pianificazione della capacità all'evoluzione delle esigenze aziendali.