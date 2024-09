Trando ha immediatamente iniziato a cercare una piattaforma in grado di supportare il passaggio dalla formazione in presenza a un modello di formazione virtuale basato sul cloud. "In questa fase abbiamo avuto modo di confrontarci con IBM Polska, che ci ha presentato un servizio molto innovativo implementato nel suo cloud, chiamato Skytap, che ha soddisfatto la maggior parte delle nostre aspettative fin dall'inizio", dice Trando.

Il servizio Skytap on IBM® Cloud supporta le tradizionali applicazioni Linux®, consentendo agli utenti di integrare le proprie soluzioni con servizi cloud-native senza la necessità di riscrittura o refactoring. Per Linux Polska, ha rappresentato il modo più semplice ed economico per creare,gestire e utilizzare un ambiente di formazione virtuale.

La soluzione automatizza il processo di installazione e reinstallazione delle aule di formazione e consente agli studenti di accedere a potenti macchine virtuali nel cloud attraverso un browser web. La funzione di virtualizzazione nidificata consente ai formatori di accedere ai computer degli studenti in tempo reale, contribuendo a garantire che le lezioni di Linux Polska continuino a essere efficaci come lo erano prima della pandemia. Inoltre, con il servizio Skytap on IBM Cloud, i costi sono relativamente bassi durante le sessioni di formazione e sono ridotti al minimo tra le sessioni.

"Il servizio Skytap si è rivelato una soluzione perfetta per noi, perché ha permesso di installare aule di formazione virtuali e metterle a disposizione dei nostri studenti per la formazione", afferma Trando. "I corsi di formazione in questo nuovo formato si sono rivelati adatti ai partecipanti e relativamente semplici da organizzare e gestire per i nostri formatori."