Fondata nel 2006, Lindbergh S.p.A. opera nel settore del Field Service Management, un segmento del mercato del Maintenance, Repair & Operations (MRO). Specializzata nella consegna notturna ai tecnici manutentori dell’industria e della manifattura, Lindbergh rappresenta un unicum. La società dispone di due principali piattaforme logistiche a Milano e Parigi, oltre a numerosi transit-point, sia in Italia che in Francia, e gestisce più di 2000 punti di consegna quotidianamente con una flotta, in Italia, di 60 automezzi di proprietà e, in Francia, con una rete di partner.