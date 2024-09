La soluzione Lightship è una piattaforma per le operazioni sul campo che aiuta le organizzazioni a navigare tra i propri dati per trovare informazioni che le aiutino a prendere decisioni migliori e più sicure. Rispondere a un evento avverso su larga scala, che sia un incendio boschivo o una fuoriuscita di petrolio industriale, richiede un lavoro di squadra: persone che si adoperano per fare il punto della situazione e agire rapidamente. La piattaforma Lightship, eseguita su IBM Cloud, acquisisce dati non strutturati e li memorizza in un repository centralizzato. Sulla base delle regole stabilite dall'organizzazione che la utilizza, gli algoritmi della soluzione determinano in maniera automatica le informazioni più rilevanti per ciascun utente specifico sul campo e le forniscono sotto forma di briefing personalizzato su un dispositivo mobile.