LEXXARI di CCG Software Solutions utilizza la tecnologia IBM per semplificare l'interpretazione delle policy
L'assicurazione è complicata. Quando si verifica una calamità, il processo decisionale rapido e accurato è critico, e la complessità comporta delle conseguenze. Decodificare il linguaggio denso delle polizze può essere un'impresa ardua sia per gli assicurati che per i professionisti del settore. L'incertezza mette tutti a rischio. I periti assicurativi non riescono a prendere decisioni sicure e coerenti sui sinistri, gli agenti perdono ore a rileggere polizze lunghe solo per rispondere a domande di base, e i clienti diventano sempre più frustrati nei confronti dei loro fornitori.
Claims Connection Group (CCG), fornitore di Managed Repair Program e IBM Business Partner, ha cercato di riportare chiarezza nel processo di richiesta di risarcimento.
CCG ha collaborato con IBM per costruire LEXXARI, una piattaforma intelligente di interpretazione delle politiche che legge, riassume e interpreta documenti politici densi.
LEXXARI è stato co-sviluppato in sole 14 settimane. Combinando le loro aree uniche di competenza, IBM e CCG sono riusciti a progettare workflow che riflettono il modo in cui assicurazioni, agenti e assicurati interagiscono con i dati delle polizze.
IBM Watsonx è stato addestrato sulle polizze assicurative reali e gli agenti AI di IBM Watsonx Orchestrate sono stati integrati nella piattaforma per fornire agli utenti indicazioni pratiche passo dopo passo.
Il risultato è stato un piattaforma basato su AI che trasforma ore di recensioni manuali in insight immediati.
LEXXARI accelera le revisioni delle polizze del 70%, riducendo il tempo di revisione manuale da ore a pochi minuti. Gli assicurati e i professionisti del settore assicurativo ricevono ora informazioni coerenti e precise, migliorando la comunicazione e la fiducia durante il processo di liquidazione dei sinistri. Una maggiore chiarezza sulla copertura assicurativa ha portato a una riduzione del 40% dei sinistri non pagati e al 60% in meno di chiamate di emergenza dopo la tempesta.
In futuro, CCG prevede di espandere LEXXARI in altri settori, tra cui auto, legale, governo e istruzione, portando chiarezza ovunque la documentazione densa influisca sulle decisioni critiche.
CCG è un fornitore di programmi di riparazione gestiti, dedicato a semplificare e ottimizzare il processo di gestione dei sinistri per assicurati, fornitori, agenti, broker e compagnie assicurative. CCG Software Solutions, una divisione di CCG, modernizza l'ecosistema delle assicurazioni immobiliari con il suo prodotto di punta, LEXXARI.
© Copyright IBM Corporation, febbraio 2026.
IBM, il logo IBM e IBM watsonx Orchestrate sono marchi di IBM Corp., registrati in diverse giurisdizioni del mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.