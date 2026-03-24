L'assicurazione è complicata. Quando si verifica una calamità, il processo decisionale rapido e accurato è critico, e la complessità comporta delle conseguenze. Decodificare il linguaggio denso delle polizze può essere un'impresa ardua sia per gli assicurati che per i professionisti del settore. L'incertezza mette tutti a rischio. I periti assicurativi non riescono a prendere decisioni sicure e coerenti sui sinistri, gli agenti perdono ore a rileggere polizze lunghe solo per rispondere a domande di base, e i clienti diventano sempre più frustrati nei confronti dei loro fornitori.

Claims Connection Group (CCG), fornitore di Managed Repair Program e IBM Business Partner, ha cercato di riportare chiarezza nel processo di richiesta di risarcimento.