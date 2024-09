"Leolo IT è entusiasta di collaborare con IBM per utilizzare al meglio i workload Informix esistenti dei suoi clienti e scoprire in che modo watsonx.data può consolidare i suoi dati in un unico livello per l'analytics e l'AI. Analogamente alle sinergie tra Leolo IT e IBM, in cui IBM Informix e watsonx.ai vengono utilizzati per casi d'uso quali il miglioramento della gestione dei documenti, Leolo IT attende con impazienza di impiegare il connettore IBM Informix per apportare miglioramenti utilizzando IBM Informix e watsonx.data per sbloccare potenti insight per la sua base di clienti attraverso applicazioni AI avanzate".

Henri Cujass

CTO

Leolo IT & Media Consulting GmbH