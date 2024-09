Legal & General è uno dei più grandi fornitori di servizi pensionistici nel Regno Unito, con oltre un milione di clienti pensionati nelle sue attività Retail e Institutional.

Alex McArthur, Senior Project Manager di Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited, conferma: "Negli ultimi anni abbiamo ampliato in modo significativo la nostra base di clienti. Questa crescita è stata determinata da una serie di fattori, tra cui la legislazione del Regno Unito che impone a tutti i datori di lavoro l'iscrizione automatica dei propri dipendenti a un piano pensionistico e il trasferimento del rischio pensionistico attraverso le "bulk annuities" che comportano, per i regimi pensionistici a prestazione definita, la necessità di stipulare un contratto di assicurazione con assicuratori specializzati come Legal & General".

Per gestire la propria attività di servizi pensionistici, Legal & General si affida ai propri sistemi digitali. L'organizzazione utilizza una serie di applicazioni (Asset and Liability Payment Services, o ALPS) per fare tutto, dalla generazione di preventivi e lettere per i clienti al calcolo del valore totale di ogni piano pensione. Per decenni, questo sistema è stato eseguito on-premise sulla piattaforma IBM Z.

McArthur spiega: “Con il passare degli anni, stava diventando sempre più difficile mantenere, ampliare e adattare ALPS per soddisfare le esigenze in evoluzione dell'azienda. Per 20 anni, ALPS ha fornito ottime prestazioni ai clienti di Legal & General, e vogliamo garantire la longevità del servizio per i decenni a venire".

E continua: “Il nostro obiettivo finale è trasformare ALPS in un moderno ecosistema di servizi liberamente accoppiati che offrano la sicurezza, l’agilità e la resilienza necessarie a soddisfare le nostre esigenze aziendali a lungo termine. Come primo passo in questo percorso, abbiamo deciso di migrare verso il cloud Azure".